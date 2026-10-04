ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हुए टोनी डी जॉर्जी, चोट ने बढ़ाई साउथ अफ्रीका की टेंशन

साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. दोनों टीमों के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 9 अक्टूबर से डरबन के किंग्समीड मैदान पर खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया 2025 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट में आमने-सामने होंगे.

टोनी डी जॉर्जी को 30 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. वह साउथ अफ्रीका की शुरुआती 18 सदस्यीय टेस्ट टीम का हिस्सा थे, लेकिन चोट के कारण अब पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. 17 टेस्ट मैच खेल चुके डी जॉर्जी की जगह टीम में किसी खिलाड़ी को शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर साउथ अफ्रीकी चयनकर्ताओं ने अभी कोई फैसला नहीं किया है.

नंबर-3 पर इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका

डी जॉर्जी की गैरमौजूदगी में मार्क्स एकरमैन को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिल सकता है. उन्हें टेंबा बावुमा की कप्तानी वाली टीम में नंबर-3 पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी दी जा सकती है. एकरमैन ने सितंबर में बांग्लादेश ए के खिलाफ साउथ अफ्रीका ए की ओर से शानदार प्रदर्शन किया था और अनऑफिशियल टेस्ट में दोहरा शतक भी लगाया था. हालांकि, नंबर-3 की जगह के लिए उन्हें वियान मुल्डर और ट्रिस्टन स्टब्स से चुनौती मिलेगी. मुल्डर ने नवंबर 2025 में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में नंबर-3 पर बल्लेबाजी की थी, जबकि स्टब्स ने दूसरे टेस्ट की दोनों पारियों में 49 और 94 रन बनाए थे.

रबाडा की वापसी से साउथ अफ्रीका को राहत

वनडे सीरीज खत्म होने के बाद साउथ अफ्रीकी टीम ने टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू कर दी है. तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा भी अभ्यास करते नजर आए. रबाडा चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब उन्होंने गेंदबाजी शुरू कर दी है. उनकी वापसी से पहले टेस्ट में खेलने की उम्मीद बढ़ गई है. वहीं, एनरिक नॉर्खिया भी नेट्स में गेंदबाजी करते दिखाई दिए. ऐसे में दोनों तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने की दौड़ में हैं.