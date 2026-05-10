Tom Norton hat-trick: 18 साल के गेंदबाज ने डेब्यू मैच में मचाया तहलका, 120 साल बाद दिखी ऐतिहासिक हैट्रिक

Tom Norton hat-trick: हर गेंदबाज का सपना होता है कि वह अपने करियर में हैट्रिक ले, लेकिन इंग्लैंड के युवा गेंदबाज टॉम नॉर्टन ने यह कारनामा अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में ही कर दिखाया. 18 वर्षीय नॉर्टन ने काउंटी चैंपियनशिप में ग्लेमॉर्गन की ओर से खेलते हुए समरसेट के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और इतिहास रच दिया. उनकी इस उपलब्धि की क्रिकेट जगत में खूब चर्चा हो रही है.

दूसरी पारी में पूरी की शानदार हैट्रिक

कार्डिफ के सोफिया गार्डन मैदान पर खेले जा रहे मुकाबले में टॉम नॉर्टन ने समरसेट की दूसरी पारी में अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान कर दिया. उन्होंने लगातार तीन बल्लेबाजों को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की. नॉर्टन ने जेम्स रियू, टॉम लैमोनबी और पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन के बेटे आर्ची वॉन को पवेलियन भेजकर यह खास उपलब्धि हासिल की. इसके अलावा उन्होंने विल स्मिड का विकेट लेकर दूसरी पारी में कुल चार विकेट झटके.

120 साल बाद देखने को मिली ऐसी हैट्रिक

टॉम नॉर्टन की यह उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि काउंटी चैंपियनशिप में फर्स्ट क्लास डेब्यू पर हैट्रिक लेने का कारनामा 120 साल बाद देखने को मिला है. इससे पहले 1906 में ऐसा हुआ था. इसके साथ ही नॉर्टन ग्लेमॉर्गन के लिए डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज भी बन गए हैं. इतनी कम उम्र में ऐसा रिकॉर्ड बनाना उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करता है.

18 years old. First‑Class debut. Hat‑trick. Stuff of dreams – you absolute beauty, Tom Norton 🤯🔥#GLAvSOM #OhGlammyGlammy pic.twitter.com/W0ER0riKWf — Glamorgan Cricket (@GlamCricket) May 9, 2026

समरसेट की दूसरी पारी लड़खड़ाई

मैच में समरसेट ने पहली पारी में 354 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ग्लेमॉर्गन की टीम 229 रन पर सिमट गई. हालांकि दूसरी पारी में समरसेट की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरती नजर आई. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम ने सिर्फ 32 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे. इसमें टॉम नॉर्टन की हैट्रिक सबसे बड़ा आकर्षण रही.

ग्लेमॉर्गन की मैच में वापसी

पहली पारी में पिछड़ने के बावजूद ग्लेमॉर्गन ने दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी के दम पर मुकाबले में जोरदार वापसी की है. टॉम नॉर्टन के प्रदर्शन ने टीम का मनोबल बढ़ाया और मैच को रोमांचक बना दिया. अब सभी की नजरें इस युवा गेंदबाज पर टिकी हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू को यादगार बना दिया.

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