6,6,6,6,6,6… वनडे कप में इंग्लैंड के बल्लेबाज का तूफान, 6 गेंदों पर जड़े लगातार 6 छक्के

Toby Albert 6 Sixes: इंग्लैंड के घरेलू टूर्नामेंट वनडे कप के एक मैच में इंग्लिश बल्लेबाज टोबी अल्बर्ट ने तहलका मचा दिया. टोबी अल्बर्ट ने हैम्पशायर के लिए खेलते हुए ससेक्स के खिलाफ 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाए. उनकी ताबड़तोड़ पारी की बदौलत हैम्पशायर ने 9 विकेट खोकर 383 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया. यह लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इसके जवाब में उतरी ससेक्स की टीम 332 के स्कोर पर ही ढेर हो गई, जिससे हैम्पशायर ने 51 रनों से मैच अपने नाम कर लिया. इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट टोबी अल्बर्ट रहे, जिन्होंने लगातार 6 छक्के लगाए.

टोबी अल्बर्ट ने खेली तूफानी पारी

रविवार को खेले गए इस मैच में हैम्पशायर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 383 रन बनाए. हैम्पशायर की ओर से बेन मेस ने 109 रनों की पारी खेली. उनके अलावा अली ओर ने 14 चौकों और 1 से छक्के की मदद से 105 रन बनाए. इसके बाद टोबी अल्बर्ट मैदान पर उतरे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी. उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों पर 86 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के लगाए. इस दौरान उन्होंने लगातार 6 छक्के लगाने का भी कारनामा किया. हालांकि वह यह करिश्मा एक ओवर में नहीं कर पाए.

6 गेंदों पर जड़े 6 छक्के

टोबी अल्बर्ट ने अपनी 86 रनों की विस्फोटक पारी के दौरान 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाए. हालांकि उन्होंने 2 अलग-अलग ओवर में यह कारनामा किया. पहले उन्होंने नान्तेस ओस्थुइजेन के ओवर में 2 छक्के लगाए. इसके बाद अगले ओवर में ओली कर्टली की 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के ठोक दिए. इसी के साथ टोबी अल्बर्ट उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाए हैं.

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हैम्पशायर ने 51 रन से जीता मैच