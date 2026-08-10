Home > क्रिकेट > 6,6,6,6,6,6… वनडे कप में इंग्लैंड के बल्लेबाज का तूफान, 6 गेंदों पर जड़े लगातार 6 छक्के

6,6,6,6,6,6… वनडे कप में इंग्लैंड के बल्लेबाज का तूफान, 6 गेंदों पर जड़े लगातार 6 छक्के

Toby Albert 6 Sixes: इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज टोबी अल्बर्ट ने वनडे कप टूर्नामेंट में अपनी बल्लेबाजी से तूफान मचा दिया. उन्होंने 37 गेंदों पर 86 रनों की तूफानी पारी खेली, जिस दौरान 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाए.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 10, 2026 11:47:51 AM IST

टोबी अल्बर्ट ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए.
टोबी अल्बर्ट ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए.


Toby Albert 6 Sixes: इंग्लैंड के घरेलू टूर्नामेंट वनडे कप के एक मैच में इंग्लिश बल्लेबाज टोबी अल्बर्ट ने तहलका मचा दिया. टोबी अल्बर्ट ने हैम्पशायर के लिए खेलते हुए ससेक्स के खिलाफ 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाए. उनकी ताबड़तोड़ पारी की बदौलत हैम्पशायर ने 9 विकेट खोकर 383 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया. यह लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इसके जवाब में उतरी ससेक्स की टीम 332 के स्कोर पर ही ढेर हो गई, जिससे हैम्पशायर ने 51 रनों से मैच अपने नाम कर लिया. इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट टोबी अल्बर्ट रहे, जिन्होंने लगातार 6 छक्के लगाए.

टोबी अल्बर्ट ने खेली तूफानी पारी

रविवार को खेले गए इस मैच में हैम्पशायर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 383 रन बनाए. हैम्पशायर की ओर से बेन मेस ने 109 रनों की पारी खेली. उनके अलावा अली ओर ने 14 चौकों और 1 से छक्के की मदद से 105 रन बनाए. इसके बाद टोबी अल्बर्ट मैदान पर उतरे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी. उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों पर 86 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के लगाए. इस दौरान उन्होंने लगातार 6 छक्के लगाने का भी कारनामा किया. हालांकि वह यह करिश्मा एक ओवर में नहीं कर पाए.

You Might Be Interested In

6 गेंदों पर जड़े 6 छक्के

टोबी अल्बर्ट ने अपनी 86 रनों की विस्फोटक पारी के दौरान 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाए. हालांकि उन्होंने 2 अलग-अलग ओवर में यह कारनामा किया. पहले उन्होंने नान्तेस ओस्थुइजेन के ओवर में 2 छक्के लगाए. इसके बाद अगले ओवर में ओली कर्टली की 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के ठोक दिए. इसी के साथ टोबी अल्बर्ट उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाए हैं.

ये भी पढ़ें: 6,6,6… गुरनूर बरार के बाद मोहम्मद सिराज का रौद्र रूप, आखिरी ओवर में बरसाए छक्के, आपने देखा क्या?

हैम्पशायर ने 51 रन से जीता मैच

ससेक्स की टीम 384 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी. हालांकि उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही. शुरुआती 2 विकेट जल्दी ही गिर गए. इसके बाद चार्ली टियर ने टीम की पारी को संभाला. उन्होंने 94 गेंदों में 13 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 111 रनों शानदार पारी खेली. इसके अलावा जैक लीनिंग ने 92 रन बनाए, जबकि दान इब्राहिम ने 55 रनों की पारी खेली. ससेक्स की पूरी टीम 332 के स्कोर पर ही ढेर हो गई. इसके चलते हैम्पशायर ने 51 रनों से मैच जीत लिया.

Tags: home-hero-pos-10
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हैं ये 8 ‘अजूबा’ रिकॉर्ड

August 9, 2026

अगस्त में घूमने के लिए अच्छी रहेंगी ये 6 जगहें

August 9, 2026

सैंकड़ों किमी. दूर से कांवड़ क्यों लाते हैं शिव भक्त?

August 9, 2026

हंसिका मोटवानी, चाइल्ड एक्ट्रेस से लेकर फिल्मों तक का सफर

August 9, 2026

कौन हैं संचिता बासु?

August 9, 2026

क्या था ऑपरेशन सफेद सागर?

August 9, 2026
6,6,6,6,6,6… वनडे कप में इंग्लैंड के बल्लेबाज का तूफान, 6 गेंदों पर जड़े लगातार 6 छक्के

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

6,6,6,6,6,6… वनडे कप में इंग्लैंड के बल्लेबाज का तूफान, 6 गेंदों पर जड़े लगातार 6 छक्के
6,6,6,6,6,6… वनडे कप में इंग्लैंड के बल्लेबाज का तूफान, 6 गेंदों पर जड़े लगातार 6 छक्के
6,6,6,6,6,6… वनडे कप में इंग्लैंड के बल्लेबाज का तूफान, 6 गेंदों पर जड़े लगातार 6 छक्के
6,6,6,6,6,6… वनडे कप में इंग्लैंड के बल्लेबाज का तूफान, 6 गेंदों पर जड़े लगातार 6 छक्के