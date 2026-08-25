गजब हो गया! बारिश ने बदला TNPL 2026 का पूरा खेल, बिना मैच के तय किया एक फाइनलिस्ट

TNPL 2026: तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) 2026 अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गया है. शुक्रवार यानी 28 अगस्त को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा, लेकिन फैंस को बारिश की चिंता रही है. दरअसल, बारिश ने पहले ही प्लेऑफ के 2 मैच रद्द करके एक टीम को फाइनल में पहुंचा दिया है. अब ऐसा लग रहा है कि बची हुई दूसरी टीम का फैसला भी बारिश ही करेगी.

बारिश की वजह से इस टूर्नामेंट का क्वालीफायर-1 नहीं हो पाया. इस मैच में सिर्फ 4.5 ओवर का खेल हुआ, जिसके बाद मुकाबला रद्द करना करना पड़ा. इसी तरह बारिश की वजह से एलिमिनेटर मैच भी रद्द हो गया. अब बाकी 2 मैचों पर फैंस की नजर टिकी हुई है.

बारिश ने बिगाड़ा प्लेऑफ का खेल

तमिलनाडु में इन दिनों खूब बारिश हो रही है. बारिश की वजह से ही क्वालीफायर-1 और एलिमिनेटर मैच नहीं खेला जा सका, जिससे ग्रुप स्टेज में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों को फायदा हुआ. दरअसल, जब क्वालीफायर-1 का मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ, तो ग्रुप स्टेज तक प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 बने रहने वाली टीम मदुरै पैंथर्स को सीधे फाइनल का टिकट मिल गया.

वहीं, दूसरी टीम त्रिची ग्रैंड चोलाज को क्वालीफायर-2 में एंट्री मिली. त्रिची ग्रैंड की टीम प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर थी. इसके बाद एलिमिनेटर मैच में भी ऐसा ही देखने को मिला. एलिमिनेटर में प्वाइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम विडा कोवई किंग्स को सीधे क्वालीफायर-2 का टिकट मिल गया. वहीं, चौथे नंबर पर रही तिरूपुर तामिजान्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई. बता दें कि एलिमिनेटर मैच ग्रुप स्टेज पर प्वाइंट्स टेबल में तीसरे और चौथे नंबर वाली टीम के बीच खेला जाता है.

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कब होगा फाइनल का मुकाबला?

तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2026 का क्वालीफायर-2 26 अगस्त को खेला जाएगा. यह मुकाबला त्रिची ग्रैंड और कोवई किंग्स के बीच खेला जाएगा. माना जा रहा है कि इस मुकाबले से दौरान चेन्नई में मौसम साफ रह सकता है. इस मैच में जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी, जहां पर उसका मुकाबला मदुरै पैंथर्स से होगा. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 अगस्त को खेला जाएगा. फैंस को डर है कि कहीं खिताबी मुकाबले पर बारिश पानी न फेर दे.