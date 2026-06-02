गंदे इशारे, अंपायर से बदतमीजी! टिम डेविड ने IPL 2026 में किए 3 बड़े ‘कांड’, BCCI ने सिखाया सबक

Tim David Controversies: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड पर बीसीसीआई ने एक मैच के लिए बैन लगा दिया है. टिम डेविड अगले आईपीएल सीजन में पहला मैच नहीं खेल पाएंगे. दरअसल, आईपीएल 2026 के फाइनल में टिम डेविड ने बड़ा कांड कर दिया था. आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस के मैच में टिम डेविड ने आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 का उल्लंघन किया. टिम डेविड ने गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी के दौरान 10वें ओवर में विकेट का जश्न मनाते हुए अंपायर नितिन मेनन की ओर आक्रामक तरीके से आइस बैग (Ice Bag) फेंक दिया था.

टिम डेविड (Tim David) के इस व्यवहार को लेकर बीसीसीआई ने उन पर मैच फीस का 50 फीसदी जुर्माना लगाया है. साथ ही उन्हें 2 डिमेरिट प्वाइंट भी दिए हैं. IPL 2026 में टिम डेविड को कुल 5 डिमेरिट प्वाइंट दिए जा चुके हैं. इसके चलते बीसीसीआई ने डेविड पर अगले आईपीएल सीजन के पहले मैच में बैन लगा दिया है. जानें टिम डेविड ने कब कौन सा कांड किया…

IPL 2026 में टिम डेविड के बड़े कांड

IPL 2026 में आरसीबी के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड ने बार सुर्खियों में आए. 13 अप्रैल को टूर्नामेंट के 20वें मैच में टिम डेविड ने अंपायर से बदतमीजी की थी. दरअसल, आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस के मैच के दौरान टिम डेविड अचानक गेंद की जांच करने लगे. इस दौरान मैदान के अंपायर डेविड से गेंद मांगते रहे, लेकिन उन्हें वह उन्हें गेंद वापस नहीं देते हैं. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके चलते बीसीसीआई ने डेविड पर 25 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया था. साथ ही एक डिमेरिट प्वाइंट भी दिया था.



डगआउट से दिखाया मिडिल फिंगर

टिम डेविड दूसरी बार उस समय सुर्खियों में आए, जब उन्होंने डगआउट से कैमरे की ओर मिडिल फिंगर दिखाया. यह घटना लीग के 4वें मैच में आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस के मैच में हुई. टिम डेविड ने कैमरे के सामने मिडिल फिंगर दिखाया था. हालांकि यह साफ नहीं हो पाया, कि वह किसकी ओर इशारा कर रहे हैं. आईपीएल के नियमों की तहत डेविड की इस हरकत को आपत्तिजनक पाया गया. इसके चलते बीसीसीआई ने डेविड पर मैच फीस का 30 फीसदी जुर्माना लगा और 2 डिमेरिट प्वाइंट भी दिए.

अंपायर पर फेंका आइस बैग!

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिम डेविड ने तीसरी बार आईपीएल 2026 के फाइनल में बड़ी गलती की. आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस के मैच के दौरान टिम डेविड ने आक्रामक रूप से मैदानी अंपायर नितिन मेनन की ओर आइस बैग फेंक दी. मैच रेफरी ने डेविड की इस हरकत को गंभीर और खतरनाक पाया. इसके चलते आईपीएल के नियम 2.9 के तहत उन पर मैच फीस का 50 फीसदी जुर्माना लगाया गया. साथ ही डेविड को 2 डिमेरिट प्वाइंट भी दिए गए. अब टिम डेविड के खाते में कुल 5 डिमेरिट प्वाइंट हो चुके हैं. इसका मतलब है कि वह अगले आईपीएल सीजन में एक मैच के लिए बैन हो गए हैं.