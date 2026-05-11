Tim David Fined: RCB के धुरंधर बैटर पर चला BCCI का चाबुक! ठोक दिया भारी जुर्माना, किया था ये ‘कांड’

Tim David Fined: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के धाकड़ बल्लेबाज टिम डेविड (Tim David) को आपत्तिजनक इशारा करने का आरोपी पाया गया है. इसके चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टिम डेविड पर भारी जुर्माना लगाया है. 10 मई को मुंबई इंडियंस बनाम आरसीबी के मैच में टिम डेविड ने अश्लील इशारा किया था. दरअसल, मैच के दौरान टिम डेविड ने डगआउट से दोनों फिंगर दिखाया था. यह हरकत अश्लील या आपत्तिजनक इशारे की कैटेगरी में आता है, जिसके चलते उन्हें सजा दी गई है.

बीसीसीआई ने आपत्तिजनक इशारे के दोषी टिम डेविड पर कड़ा एक्शन लिया है. बोर्ड ने आरसीबी के घातक बल्लेबाज पर आईपीएल के खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए निर्धारित आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए उनकी मैच फीस का 30 फीसदी जुर्माना लगाया गया है. साथ ही टिम डेविड को 2 डिमेरिट डिमेरिट प्वाइंट भी दिए गए हैं. IPL के बयान में कहा गया कि टिम डेविड को आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.6 का उल्लंघन करते हुए पाया गया है. यह अनुच्छेद अश्लील, आपत्तिजनक या अपमानजनक इशारे का इस्तेमाल करने से जुड़ा है.

टिम डेविड ने मानी अपनी गलती

आरसीबी के बल्लेबाज टिम डेविड (Tim David) ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. उन्होंने मैच रेफरी अमित शर्मा द्वारा दी गई सजा को भी मान लिया है. बता दें कि रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ आरसीबी को रोमांचक जीत के बाद टिम डेविड ने कैमरे के सामने मिडिल फिंगर दिखाकर अश्लील इशारा किया था. डेविड का यह वीडियो भी सामने आया था, जिसके सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. इसके चलते टिम डेविड को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा. इससे पहले सीजन की शुरुआत में भी टिम डेविड पर जुर्माना लगा था. उन्होंने मैदान पर गेंद से छेड़छाड़ की थी, जिसके चलते उनके ऊपर फाइन लगा था.

🚨TIM DAVID MIDDLE FINGER INCIDENT🚨 🔸Yesterday, Tim David showed middle fingers towards Mumbai Indians after RCB defeated them 🖕 🔸Tim David played for Mumbai Indians for 3 years. He was supposed to be the next big thing for MI, but his performances were not good enough.… pic.twitter.com/FgRZTWOnvo — Indian Cricket (@IPL2025Auction) May 11, 2026

कैसा रहा मैच मुंबई-आरसीबी का मैच?

रायपुर में आरसीबी और मुंबई के बीच रोमांचक मैच देखने को मिला. मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 166 रन बनाए. मुंबई की ओर से तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाया. इसकी बदौलत मुंबई का स्कोर 160 के पार पहुंचा. इसके बाद आरसीबी की टीम 167 रनों का टारगेट चेज करने उतरी, लेकिन खराब शुरुआत रही. आरसीबी ने जल्दी ही 3 विकेट गंवा दिए. इसके बाद क्रुणाल पांड्या ने टीम की जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने 46 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी खेली. इसके दम पर आखिरी ओवर में मैच गया. फिर आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार के छक्के की बदौलत आरसीबी ने आखिरी गेंद पर 2 विकेट से मैच जीत लिया.