तिलक वर्मा को कमान, दिलीप ट्रॉफी में संभालेंगे साउथ जोन की कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का ऐलान

भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा को आगामी दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए साउथ जोन का कप्तान बनाया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई), बेंगलुरु में यह प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट 23 अगस्त से 10 सितंबर तक खेला जाएगा. 15 सदस्यीय टीम में रिकी भुई को उपकप्तान बनाया गया है, जबकि एम. एन. विक्रम वर्मा हेड कोच की जिम्मेदारी निभाएंगे. तिलक वर्मा हाल ही में भारत की उस टी20 टीम का हिस्सा थे, जिसने जिम्बाब्वे को 3-0 से हराया था.

टीम का चयन आंध्र क्रिकेट संघ के सचिव साना सतीश बाबू की मौजूदगी में हुई चयन समिति की बैठक में किया गया. इस समिति की अध्यक्षता पूर्व आंध्र रणजी क्रिकेटर आर. वी. चंद्रमौली प्रसाद ने की. चयन प्रक्रिया में आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद, केरल, गोवा और पुडुचेरी क्रिकेट संघों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया. सभी ने मिलकर घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया.

अनुभव और युवा खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण

साउथ जोन की टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला है. अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर को टीम में जगह मिली है. वहीं कर्नाटक के आर. स्मरण, जिन्होंने 2025-26 रणजी ट्रॉफी में 950 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था, उन्हें भी चुना गया है. इसके अलावा के. हिमतेजा, शैक रशीद, अभिनव तेजराना और विकेटकीपर बल्लेबाज एन. जगदीशन को भी टीम में शामिल किया गया है. जगदीशन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे.

सीधे सेमीफाइनल में उतरेगा साउथ जोन

पिछले संस्करण में उपविजेता रहने के कारण साउथ जोन ने इस बार सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है. टीम अपना पहला मुकाबला 30 अगस्त को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड नंबर-2 पर क्वार्टर फाइनल-2 की विजेता टीम के खिलाफ खेलेगी. गेंदबाजी विभाग में स्पिन की जिम्मेदारी तनय त्यागराजन और श्रेयस गोपाल संभालेंगे, जबकि तेज गेंदबाजी आक्रमण में के. साई तेजा, त्रिपुराना विजय, विद्वत कावेरेप्पा और एम. डी. नीदीश अहम भूमिका निभाएंगे. टीम संतुलित नजर आ रही है और खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है.