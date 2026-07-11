तिलक वर्मा बन सकते हैं टीम इंडिया के खतरनाक बल्लेबाज, फिर दिक्कत कहां आ रही? क्या है उनकी कमजोरी

तिलक वर्मा को टीम इंडिया का भविष्य माना जा रहा है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला, जब युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के अंतरराष्ट्रीय डेब्यू पर उन्हें पहली कैप देने की जिम्मेदारी तिलक को सौंपी गई. आमतौर पर ऐसे खास मौके पर यह सम्मान किसी बड़े या अनुभवी खिलाड़ी को दिया जाता है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने तिलक पर भरोसा जताया. इससे साफ है कि मुख्य कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट उन्हें आने वाले समय में टीम का अहम खिलाड़ी मानते हैं.

पिछले कुछ महीनों में भी तिलक वर्मा को कई बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं. उन्हें पहले भारत ए टीम का कप्तान बनाया गया और फिर टी20 टीम का उपकप्तान भी नियुक्त किया गया. इस दौरान संजू सैमसन, अक्षर पटेल और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों से पहले उन्हें यह जिम्मेदारी मिली. माना जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) तिलक को भविष्य के नेता के रूप में तैयार कर रहा है.

स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ बढ़ी मुश्किल

हालांकि, तिलक वर्मा का प्रदर्शन अब तक पूरी तरह उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है. साल 2025 से उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गैर-ओपनर बल्लेबाजों के बीच सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट पहले के मुकाबले कम हो गया है. तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका खेल अच्छा नजर आता है, लेकिन स्पिन गेंदबाजों के सामने उन्हें लगातार परेशानी होती है. यही कारण है कि उनकी बल्लेबाजी की रफ्तार भी प्रभावित हुई है.

कमजोरी दूर करना होगा सबसे बड़ा लक्ष्य

आईपीएल के आंकड़े भी बताते हैं कि तिलक वर्मा स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उतने प्रभावी नहीं रहे हैं, जितने तेज गेंदबाजों के खिलाफ हैं. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वह इस कमजोरी को दूर कर लेते हैं, तो टीम इंडिया के लिए और भी उपयोगी खिलाड़ी बन सकते हैं. टीम प्रबंधन का भरोसा उनके साथ है, लेकिन अब तिलक को मैदान पर लगातार बेहतर प्रदर्शन करके इस विश्वास को सही साबित करना होगा.