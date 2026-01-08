Home > खेल > Tilak Varma Injury: टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को बड़ा झटका! तिलक वर्मा हुए चोटिल, न्यूजीलैंड सीरीज से हो सकते हैं बाहर; टीम इंडिया की बढ़ीं मुश्किलें

Tilak Varma Injury: टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को बड़ा झटका! तिलक वर्मा हुए चोटिल, न्यूजीलैंड सीरीज से हो सकते हैं बाहर; टीम इंडिया की बढ़ीं मुश्किलें

Tilak Varma Injury: भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज तिलक वर्मा को पेट में चोट लगी है. मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज को पूरी तरह से ठीक होने में तीन-चार हफ्ते लग सकते हैं और भारत उनकी जगह किसी और को चुन सकता है, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि शुभमन गिल वापस आएंगे.

By: Preeti Rajput | Last Updated: January 8, 2026 11:02:23 AM IST

Tilak Varma Injury: टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को बड़ा झटका! तिलक वर्मा हुए चोटिल, न्यूजीलैंड सीरीज से हो सकते हैं बाहर; टीम इंडिया की बढ़ीं मुश्किलें


You Might Be Interested In

Tilak Varma Injury: एशिया कप फाइनल के हीरो और मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा को पेट में चोट लगी है, जिसकी वजह से वह न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज से बाहर हो सकते हैं. हालांकि भारत नागपुर में 21 जनवरी से शुरू होने वाली सीरीज के लिए किसी रिप्लेसमेंट की तलाश करेगा, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल पर विचार किया जाएगा. 

You Might Be Interested In

तिलक वर्मा को लगी चोट

दरअसल, तिलक वर्मा राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए मैदान में उतरे थे. तभी बुधवार को नाश्ते के बाद उन्हें पेट में दर्द हुआ. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, उन्होंने बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में डॉक्टरों से सलाह ली. भारतीय बोर्ड के एक सूत्र जानकारी दी कि, “तिलक को आज (बुधवार) पेट में तेज दर्द हुआ. उन्हें तुरंत राजकोट के अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां कई स्कैन किए गए और रिपोर्ट COE के डॉक्टरों को भेजी गईं.”

तत्काल की गई सर्जरी 

जानकारी के मुताबिक, तिलक को डॉक्टरों ने सर्जरी करवाने की सलाह दी है. डॉक्टरों की सलाह पर तत्काल सर्जरी की गई. जिससे ठीक होने में करीब तीन से चार हफ्ते लग सकते हैं. तिलक की सर्जरी सफल रही और उनकी हालत स्थिर है. न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज़ खेलने की संभावना अब कम लग रही हैं. दरअसल, भारत को 7 फरवरी 2026 ले शुरु होने वाले वर्ल्ड कप में उनकी उपलब्धता को लेकर को लेकर ज्यादा चिंता होगी. भारत का पहला मैच USA के खिलाफ उसी दिन होना है. 

कौन लेगा तिलक की जगह?

अब देखना होगा कि बोर्ड किसे उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर चुनता है, यह देखना दिलचस्प होगा. शुभमन गिल को कीवीज़ के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए नज़रअंदाज किया गया था, उनके चुने जाने की संभावना कम है. पता चला है कि सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट उन्हें वापस बुलाने के इच्छुक नहीं होंगे. टेस्ट और वनडे में भारत के कप्तान को बेंच पर बिठाना या ड्रिंक्स पिलाने का काम देना अजीब होगा. इसके अलावा, अगर तिलक तेज़ी से ठीक हो जाते हैं और सीरीज़ के बाद के चरणों में टीम में वापस आते हैं, तो उन्हें ड्रॉप करना भी अजीब होगा. एक ज़्यादा संभावित उम्मीदवार असम के रियान पराग हो सकते हैं, अगर वह कंधे की चोट से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं.

You Might Be Interested In
Tags: abdominal injuryind vs nz t20i seriesindia t20 world cup 2026Tilak varma injury
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026

भूल जाइए पुराने बीच, रात में गोवा की इन 5...

January 7, 2026

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026

8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे...

January 6, 2026
Tilak Varma Injury: टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को बड़ा झटका! तिलक वर्मा हुए चोटिल, न्यूजीलैंड सीरीज से हो सकते हैं बाहर; टीम इंडिया की बढ़ीं मुश्किलें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tilak Varma Injury: टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को बड़ा झटका! तिलक वर्मा हुए चोटिल, न्यूजीलैंड सीरीज से हो सकते हैं बाहर; टीम इंडिया की बढ़ीं मुश्किलें
Tilak Varma Injury: टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को बड़ा झटका! तिलक वर्मा हुए चोटिल, न्यूजीलैंड सीरीज से हो सकते हैं बाहर; टीम इंडिया की बढ़ीं मुश्किलें
Tilak Varma Injury: टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को बड़ा झटका! तिलक वर्मा हुए चोटिल, न्यूजीलैंड सीरीज से हो सकते हैं बाहर; टीम इंडिया की बढ़ीं मुश्किलें
Tilak Varma Injury: टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को बड़ा झटका! तिलक वर्मा हुए चोटिल, न्यूजीलैंड सीरीज से हो सकते हैं बाहर; टीम इंडिया की बढ़ीं मुश्किलें