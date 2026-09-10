Duleep Trophy Final: हार के बाद फूटा तिलक वर्मा का गुस्सा, गेंदबाजों पर भड़के, बोले- पहले दिन से ही हम…

मैच के बाद तिलक ने अपनी निराशा जाहिर की. उन्होंने कहा कि साउथ जोन ने मुकाबले के पहले दिन अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन ईस्ट जोन के 700 से ज्यादा रन बनाने के बाद हालात पूरी तरह बदल गए. तिलक ने विरोधी बल्लेबाजों की तारीफ भी की और माना कि उनकी टीम गेंदबाजी में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी, “यह हमारे लिए निराशाजनक है. पहले दिन हम बेहतर स्थिति में थे, लेकिन जब उन्होंने 700 रन बना दिए तो इतने बड़े स्कोर का पीछा करना थोड़ा मुश्किल हो गया. उनके बल्लेबाजों को श्रेय जाता है. सच कहूं तो हमने बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं की.”

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में साउथ जोन को हराकर ईस्ट जोन ने शानदार जीत दर्ज की. फाइनल मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन पहली पारी में बड़ी बढ़त हासिल करने के कारण ईस्ट जोन को विजेता घोषित किया गया. साउथ जोन की टीम मैच में वापसी की कोशिश करती रही, लेकिन ईस्ट जोन के विशाल स्कोर के सामने उसकी चुनौती कमजोर पड़ गई. हालांकि, पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले तिलक को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.

तिलक वर्मा ने बताया कि ईस्ट जोन के इतने बड़े स्कोर के बाद साउथ जोन की रणनीति ज्यादा से ज्यादा समय तक बल्लेबाजी करने की थी. टीम ने तीन दिन तक बल्लेबाजी करने और 700 रन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, “हम बस यही सोच रहे थे कि तीन दिन तक बल्लेबाजी करें. हमने 700 रन तक पहुंचने की पूरी कोशिश की. ईस्ट जोन को पूरा श्रेय जाता है, उन्होंने हमें पूरी तरह पछाड़ दिया.” हार के बावजूद तिलक का पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शन शानदार रहा, जिसके कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का सम्मान मिला.

ईशान किशन ने बल्ले से किया कमाल

ईस्ट जोन की शानदार जीत में ईशान किशन का सबसे बड़ा योगदान रहा. उन्होंने पहली पारी में बेहतरीन 270 रन बनाए और दूसरी पारी में नाबाद 80 रन की पारी खेली. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में साउथ जोन की टीम 336 रन पर सिमट गई. दूसरी पारी में टीम ने 388/7 रन बनाए, लेकिन मैच ड्रॉ होने तक वह पहली पारी की कमी को पूरा नहीं कर सकी.