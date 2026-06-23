Tilak Varma century: तिलक वर्मा का ‘सुपरहिट शो’, 242 के स्ट्राइक रेट से बरसाए रन, गेंदबाजों के छूटे पसीना

Tilak Varma smashed century: स्टार खिलाड़ी तिलक वर्मा की कप्तानी में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका में ट्राई-सीरीज़ का खिताब जीता. इस सीरीज़ में कप्तान तिलक का बल्ला गरजा, खूब रन बने. इसके तुरंत बाद, वह भारत लौटे और तेलंगाना T20 लीग में मेडक फाल्कन्स के लिए खेलते हुए शानदार शतक बनाया. उनके शतक ने टीम को एक ऐतिहासिक T20 चेज़ पूरा करने में मदद की. उन्होंने इस पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 242.86 के स्ट्राइक रेट से 14 चौके और 8 छक्के लगाए.

T20 मैच में तिलक वर्मा का तूफान

तेलंगाना T20 लीग में मेडक फाल्कन्स के लिए खेलते हुए, तिलक वर्मा का बल्ला गरजा. उन्होंने मैदान के हर कोने में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं. इस पारी में, उन्होंने 56 गेंदों पर 136 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 8 छक्के शामिल थे. उनकी पारी की बदौलत, मेडक फाल्कन्स ने 259 रनों का लक्ष्य हासिल किया. तिलक वर्मा के अलावा इस मैच में अमन राव ने भी टीम के लिए शानदार पारी खेली. उन्होंने 48 गेंदों में 13 चौके और 13 छक्के लगाते हुए शानदार 142 रन बनाए.

तिलक का शानदार प्रदर्शन

इस तेलंगाना T20 लीग मैच में खेलने से पहले, तिलक वर्मा इंडिया A के साथ श्रीलंका दौरे पर थे. वह सीरीज़ में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. इंडिया A के लिए खेलते हुए, उन्होंने पाँच मैचों में 55 की औसत से 275 रन बनाए. उन्होंने फ़ाइनल मैच में श्रीलंका A के ख़िलाफ़ 67 रन की पारी भी खेली, जिससे टीम ने बड़ा स्कोर बनाया. वह ज़्यादा समय तक इस T20 लीग का हिस्सा नहीं रहेंगे क्योंकि उन्हें टीम इंडिया के साथ आयरलैंड जाना होगा.