Home > खेल > Tilak Varma Health Update: तिलक वर्मा का होगा कमबैक! क्रिकेटर ने दी खुद अपनी फिटनेस अपडेट, विजय हजारे ट्रॉफी में लगी थी चोट

Tilak Varma Health Update: तिलक वर्मा का होगा कमबैक! क्रिकेटर ने दी खुद अपनी फिटनेस अपडेट, विजय हजारे ट्रॉफी में लगी थी चोट

Tilak Varma Injury Update: तिलक वर्मा की इंजरी के बाद उनके फैंस काफी दुखी हो गए थे. लेकिन अब उनको लेकर राहत भरी खबर सामने आई है. तिलक ने खुद अपनी हेल्थ अपडेट दिया है. साथ ही उनके कोच ने भी अहम जानकारी साझा की है.

By: Preeti Rajput | Published: January 9, 2026 8:50:32 AM IST

Tilak Varma Health Update: तिलक वर्मा का होगा कमबैक! क्रिकेटर ने दी खुद अपनी फिटनेस अपडेट, विजय हजारे ट्रॉफी में लगी थी चोट


You Might Be Interested In

Tilak Varma Fitness Update: भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज तिलक वर्मा की इंजरी के कारण टी-20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने को लेकर असमंजस में डाल दिया है. लेकिन इस बीच राहत की खबर सामने आई है. यह बल्लेबाज 7 से 10 दिनों में फिजिकल ट्रेनिंग एक बार फिर से शुरु करने के लिए तैयार है. इस बात की जानकारी उनके बचपन के कोच सलाम बयाश ने दी है. बयान ने टीओआई को कहा कि यह एक मामूली चोट हैं और टी20 वर्ल्ड कप मिस नहीं करेंगे. 

कैसे लगी थी चोट?

तिलक का बुधवार 7 जनवरी 2026 को राजकोट में टेस्टिकुलर टॉर्शन का ऑपरेशन किया था. 23 साल के तिलक वर्मा को राजकोट में पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां वो मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी के लिए हैदराबाद टीम के साथ थे. कोच ने कहा कि वो 7 से 10 दिनों में अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू करेंगे.’ 

You Might Be Interested In

अस्पताल से होंगे डिस्चार्ज 

बीसीसीआई ने गुरुवार की शाम को कंफर्म कर दिया था कि ये बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन मैच नहीं खेल पाएंगे. बीसीसीआई ने अपने एक बयान में कहा कि तिलक वर्मा को गुरुवार सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. शुक्रवार को हैदराबाद वापस जाएंगे. फिलहाल उनकी हालत में सुधार हो रहा है. 

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे या नहीं

बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा कि तिलक वर्मा पहले फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे. फिर धीरे-धीरे स्किल-बेस्ड एक्टिविटीज में लौटेंगे, जब उनके लक्षण पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे. हालांकि, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं. बाकी 2 मैचों के लिए उनकी अवेलेबिलिटी का असेसमेंट ट्रेनिंग औऱ स्किल फेज में उनके प्रोग्रेस के आधार पर किया जाएगा.

तिलक ने दिया हेल्थ अपडेट

तिलक ने इंस्टाग्राम पर अपनी रिकवरी का अपडेट शेयर किया. उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा आप सभी के अपार प्यार के लिए शुक्रिया. तिलक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, मैं पहले से ही ठीक हो रहा हूं और यह आप सोच भी नहीं सकते, मैं उससे पहले ही मैदान पर वापस आ जाऊंगा.”

You Might Be Interested In
Tags: IND vs NZ 2026tilak varmaTilak Varma Surgeryvijay hazare trophy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैटी लिवर: ऐसे फूड्स जो मदद करते हैं और नुकसान...

January 8, 2026

साधारण रोटी छोड़िए! बस आटे में मिलाएं ये एक चीज़...

January 8, 2026

सावधान! आपकी ये 10 मामूली आदतें दे रही हैं ‘डायबिटीज’...

January 8, 2026

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026
Tilak Varma Health Update: तिलक वर्मा का होगा कमबैक! क्रिकेटर ने दी खुद अपनी फिटनेस अपडेट, विजय हजारे ट्रॉफी में लगी थी चोट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tilak Varma Health Update: तिलक वर्मा का होगा कमबैक! क्रिकेटर ने दी खुद अपनी फिटनेस अपडेट, विजय हजारे ट्रॉफी में लगी थी चोट
Tilak Varma Health Update: तिलक वर्मा का होगा कमबैक! क्रिकेटर ने दी खुद अपनी फिटनेस अपडेट, विजय हजारे ट्रॉफी में लगी थी चोट
Tilak Varma Health Update: तिलक वर्मा का होगा कमबैक! क्रिकेटर ने दी खुद अपनी फिटनेस अपडेट, विजय हजारे ट्रॉफी में लगी थी चोट
Tilak Varma Health Update: तिलक वर्मा का होगा कमबैक! क्रिकेटर ने दी खुद अपनी फिटनेस अपडेट, विजय हजारे ट्रॉफी में लगी थी चोट