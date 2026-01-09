Tilak Varma Health Update: तिलक वर्मा का होगा कमबैक! क्रिकेटर ने दी खुद अपनी फिटनेस अपडेट, विजय हजारे ट्रॉफी में लगी थी चोट

Tilak Varma Fitness Update: भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज तिलक वर्मा की इंजरी के कारण टी-20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने को लेकर असमंजस में डाल दिया है. लेकिन इस बीच राहत की खबर सामने आई है. यह बल्लेबाज 7 से 10 दिनों में फिजिकल ट्रेनिंग एक बार फिर से शुरु करने के लिए तैयार है. इस बात की जानकारी उनके बचपन के कोच सलाम बयाश ने दी है. बयान ने टीओआई को कहा कि ‘यह एक मामूली चोट हैं और टी20 वर्ल्ड कप मिस नहीं करेंगे.

कैसे लगी थी चोट ?

तिलक का बुधवार 7 जनवरी 2026 को राजकोट में टेस्टिकुलर टॉर्शन का ऑपरेशन किया था. 23 साल के तिलक वर्मा को राजकोट में पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां वो मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी के लिए हैदराबाद टीम के साथ थे. कोच ने कहा कि ‘वो 7 से 10 दिनों में अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू करेंगे.’

अस्पताल से होंगे डिस्चार्ज

बीसीसीआई ने गुरुवार की शाम को कंफर्म कर दिया था कि ये बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन मैच नहीं खेल पाएंगे. बीसीसीआई ने अपने एक बयान में कहा कि ‘तिलक वर्मा को गुरुवार सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. शुक्रवार को हैदराबाद वापस जाएंगे. फिलहाल उनकी हालत में सुधार हो रहा है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे या नहीं

बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा कि ‘तिलक वर्मा पहले फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे. फिर धीरे-धीरे स्किल-बेस्ड एक्टिविटीज में लौटेंगे, जब उनके लक्षण पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे. हालांकि, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं. बाकी 2 मैचों के लिए उनकी अवेलेबिलिटी का असेसमेंट ट्रेनिंग औऱ स्किल फेज में उनके प्रोग्रेस के आधार पर किया जाएगा.

तिलक ने दिया हेल्थ अपडेट

तिलक ने इंस्टाग्राम पर अपनी रिकवरी का अपडेट शेयर किया. उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा ‘आप सभी के अपार प्यार के लिए शुक्रिया. तिलक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘मैं पहले से ही ठीक हो रहा हूं और यह आप सोच भी नहीं सकते, मैं उससे पहले ही मैदान पर वापस आ जाऊंगा.”