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‘धोनी से ये क्यों नहीं सीखा’, शे होप पर भड़के भारतीय फैंस, तिलक वर्मा के रन-आउट विवाद पर लपेटा!

Tilak Varma Run-Out Controversy: भारत बनाम वेस्टइंडीज के तीसरे मैच में एक अजीबोगरीब घटना हुई. भारतीय स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा एक छोटी सी गलतफहमी के कारण रन आउट हो गए. वह जिस तरह से रन आउट हुए, उसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग ही जंग शुरू हो गई है. अब फैंस वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप को निशाना बना रहे हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 12, 2026 12:56:29 PM IST

MS धोनी से तुलना कर फैंस ने वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप को घेरा!
MS धोनी से तुलना कर फैंस ने वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप को घेरा!


Tilak Varma Run-Out Controversy: 11 अक्टूबर (रविवार) को इंदौर को होल्कर स्टेडियम में एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला. मैच के दौरान भारतीय उप-कप्तान तिलक वर्मा एक गलतफहमी के कारण रन आउट हो गए. वह जिस तरह से रन आउट हुए, उसको लेकर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया है. यह घटना टीम इंडिया की पारी के दौरान 17वें ओवर में हुई. अक्षर पटेल ने डीप मिड-विकेट की ओर शॉट लगाया. गेंद को बल्ले से संपर्क होते ही अक्षर पटेल और दूसरे छोर पर खड़े तिलक वर्मा दोनों को लगा कि गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री के पार चली गई. इसी गलतफहमी में उन्होंने एक रन पूरा करने के बाद दूसरा रन लेने की कोशिश नहीं की और अपनी क्रीज छोड़कर आपस में बात करने लगे.
दोनों ने चौके की खुशी में फिस्ट-बंप भी किया, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ काफी चौकान्ने थे. उन्हें पता था कि गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंची है. फील्डर ने बाउंड्री के अंदर ही गेंद को रोक लिया था और सीधे विकेटकीपर की ओर फेंका, लेकिन अक्षर पटेल ने अपना बल्ला क्रीज के अंदर रख दिया. हालांकि तिलक वर्मा को इस बात को कोई अंदाजा नहीं था और वो धीरे-धीरे अपनी क्रीज की ओर जा रहे थे. इसी दौरान विकेटकीपर शे होप ने गेंदबाज गुडाकेश मोती के पास गेंद फेंकी और उन्होंने तिलक वर्मा को रन आउट कर दिया. तिलक वर्मा निराश होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन उनके रन आउट को लेकर विवाद शुरू हो गया.

ट्रेंट ब्रिज में भी हुई थी ऐसी घटना

इस विवाद के सामने आने के बाद फैंस को पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ऐतिहासिक फैसले की याद आ गई. दरअसल, साल 2011 में नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था. इस मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल भी ठीक इसी तरह गलतफहमी की वजह से रन आउट हुए थे. इयान बेल को लगा कि उनके साथी इयोन मॉर्गन का शॉट बाउंड्री पार कर 4 रन के लिए चला गया है, जिसके बाद वे टी ब्रेक के लिए अपनी क्रीज छोड़कर साथी खिलाड़ी से बात करते हुए पवेलियन की तरफ चल दिए.
हालांकि गेंद उस समय भी मैदान के अंदर ही थी. भारतीय फील्डर्स ने तेजी दिखाते गेंद से स्टंप्स की गिल्लियां बिखेर दीं. नियम के मुताबिक, इयान बेल आउट थे. हालांकि भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टी ब्रेक के दौरान अपनी अपील वापस ले ली थी. इसके बाद इयान बेल को फिर से बल्लेबाजी करने का मौका मिला. धोनी के इस फैसले की पूरी दुनिया में जमकर तारीफ हुई थी.



फैंस ने शे होप को क्यों घेरा?

अब ऐसी ही घटना भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में देखने को मिली. इसको लेकर फैंस वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप को निशाना बना रहे हैं. फैंस का कहना है कि शे होप ने धोनी से टारगेट चेज करने के बारे में सीख लिया, लेकिन खेल भावना का गुण नहीं सीख पाए. दरअसल, शे होप ने बताया था कि उन्होंने धोनी से ही वनडे में बड़े टारगेट को चेज करना सीखा है. उन्होंने बताया कि धोनी की सलाह से उनकी बल्लेबाजी में बड़ा सुधार हुआ है. अब फैंस कह रहे हैं कि शे होप को धोनी से खेल भावना के बारे में भी सीखना चाहिए थे. अगर ऐसा होता, तो वो अपनी अपील वापस ले लेते.

Tags: ms dhoniShai Hopetilak varma
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