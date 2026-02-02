Tilak Varma Returns: तिलक वर्मा की वापसी, आयुष बडोनी को मिली कप्तानी…टी20 वर्ल्ड कप वार्म-अप के लिए इंडिया ए टीम की घोषणा; यहां देखें स्क्वाड

Tilak Varma Returns: बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने शनिवार को ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप से पहले अपने दो वार्म-अप मैचों के लिए इंडिया A टीम की घोषणा की. उभरते हुए ऑलराउंडर आयुष बडोनी को टीम का कप्तान बनाया गया है.

इस घोषणा की एक खास बात तिलक वर्मा की वापसी है, जिन्हें हाल ही में सर्जरी के बावजूद टीम में शामिल किया गया है. तिलक वर्ल्ड कप के लिए भारत की सीनियर पुरुष टीम का भी हिस्सा हैं, और वार्म-अप मैचों में उन्हें शामिल करने का मकसद बड़े इवेंट से पहले मैच फिटनेस हासिल करने में मदद करना है.

इंडिया A वार्म-अप शेड्यूल

इंडिया A अपने वार्म-अप अभियान की शुरुआत 2 फरवरी को USA के खिलाफ करेगी, इसके बाद 6 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ मैच होगा. ये मैच ऐसे खिलाड़ियों को, जो टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उभरते हुए खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के दौरान होने वाली मैच जैसी परिस्थितियों में कीमती अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.

इस बीच, सीनियर भारतीय पुरुष टीम भी एक वार्म-अप मैच खेलेगी, जो 4 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा, जो उनकी वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है.

इंडिया A टीम-

आयुष बडोनी (कप्तान), नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, एन. जगदीसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, रियान पराग, मानव सुथार, अशोक शर्मा, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), गुरजपनीत सिंह, विपराज निगम, रवि बिश्नोई, खलील अहमद, मयंक यादव.

सीनियर टीम शानदार फॉर्म में

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में, टीम इंडिया शानदार फॉर्म के साथ T20 वर्ल्ड कप में उतर रही है. मेन इन ब्लू ने हाल ही में पांच मैचों की T20I सीरीज़ में न्यूज़ीलैंड को 4-1 से हराया. आखिरी T20I में, भारत ने 46 रनों की शानदार जीत दर्ज की. ईशान किशन ने 43 गेंदों में शानदार 103 रन बनाए, जबकि सूर्यकुमार ने 30 गेंदों में 63 रनों की तूफानी पारी खेली. दोनों ने मिलकर 137 रनों की बड़ी साझेदारी की, जिससे भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271/5 का स्कोर बनाया.