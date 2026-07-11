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IND vs ENG: उम्मीद है एक और उपकप्तान जगह बचा लेगा, पूर्व क्रिकेटर की तिलक वर्मा को वार्निंग, बचना है तो…

इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मुकाबले से पहले तिलक वर्मा की टीम इंडिया में जगह चर्चा का विषय बनी हुई है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने तिलक की खराब फॉर्म और टीम के संतुलन पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि उपकप्तान को अपनी जगह मजबूत करने के लिए रन बनाने होंगे. साथ ही उन्होंने भारतीय टीम की खराब फील्डिंग को भी बड़ी समस्या बताया और सुधार की जरूरत पर जोर दिया.

By: Satyam Sengar | Published: July 11, 2026 5:22:20 PM IST

तिलक वर्मा को पार्थिव पटेल की वॉर्निंग.
तिलक वर्मा को पार्थिव पटेल की वॉर्निंग.


इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मैच से पहले टीम इंडिया में सबसे ज्यादा चर्चा तिलक वर्मा को लेकर हो रही है. भारतीय टीम के उपकप्तान तिलक इस दौरे पर अपनी बल्लेबाजी से खास असर नहीं छोड़ पाए हैं. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 55 रनों की पारी जरूर खेली थी, लेकिन बाकी पांच मैचों में वह सिर्फ 70 रन ही बना सके. अब उनकी खराब फॉर्म के कारण टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल उठने लगे हैं. इस बीच पार्थिव पटेल ने तिलक को खास सलाह दी है.

इंग्लैंड के गेंदबाजों ने तिलक की कमजोरी को पकड़ लिया है. वे लगातार स्पिन गेंदबाजों से उन्हें परेशान कर रहे हैं. तिलक को स्पिन के खिलाफ बड़े शॉट लगाने में दिक्कत हो रही है, जिसका फायदा इंग्लैंड उठा रहा है. यही वजह है कि उनकी बल्लेबाजी पर दबाव बढ़ गया है. साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि जब वह टीम में पक्के खिलाड़ी नहीं थे, तो उन्हें उपकप्तान की जिम्मेदारी क्यों दी गई.

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पार्थिव पटेल ने तिलक को दी खास सलाह

पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने तिलक वर्मा की स्थिति पर चिंता जताई है. उन्होंने उनकी तुलना शुभमन गिल से करते हुए कहा कि 2025 में उपकप्तान बनने के बाद गिल भी खराब फॉर्म से जूझे थे और बाद में उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा था. पार्थिव ने उम्मीद जताई कि तिलक के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन उन्हें अपनी जगह बचाने के लिए जल्द रन बनाने होंगे.

भारतीय टीम की फील्डिंग भी बनी बड़ी चिंता

पार्थिव पटेल ने टीम इंडिया की बल्लेबाजी के साथ-साथ फील्डिंग पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि टीम के टॉप ऑर्डर में ज्यादा बाएं हाथ के बल्लेबाज होने से संतुलन बिगड़ सकता है और कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय क्रिकेट में कैच छोड़ने की समस्या लगातार बढ़ रही है.मेंस, विमेंस और जूनियर टीमों में भी खराब फील्डिंग देखने को मिल रही है. पार्थिव के मुताबिक, अहम मौकों पर कैच छोड़ना टीम की हार का बड़ा कारण बन रहा है और इस पर जल्द सुधार की जरूरत है.
 

Tags: india vs englandtilak varma
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