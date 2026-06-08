तिलक वर्मा बने सबसे महंगे खिलाड़ी, मोहम्मद सिराज पर भी पैसों की बारिश, किस लीग में लगी बोली?

TG20 Auction: टीम इंडिया का उप-कप्तान बनते ही स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा के लिए नई खुशखबरी सामने आई है. तिलक वर्मा तेलंगाना टी20 लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. रामोजी फिल्म सिटी के प्रिंसेस कन्वेंशन सेंटर में पहली TG20 प्लेयर नीलामी शुरू हुई. इस नीलामी में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) के साथ रजिस्टर्ड 1,300 से ज्यादा क्रिकेटर्स का पूल शामिल था. इन्हें आइकन, ए+ और ए कैटेगरी में बांटा गया था. इसमें इंटरनेशनल, घरेलू और जिला स्तर के खिलाड़ी शामिल थे.

इस नीलामी में सबसे बड़ी बोली स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा (Tilak Varma) पर लगाई गई. मेदक फाल्कन्स ने तिलक वर्मा को 33 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. तिलक वर्मा भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज हैं, जिन्हें हाल ही में उप-कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

मोहम्मद सिराज पर भी पैसों की बारिश

स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा के अलावा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी तेलंगाना टी20 लीग में खेलते दिखाई देंगे. मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को वारंगल वॉरियर्स ने 14 लाख रुपये की बोली लगाकर अपने स्क्वाड में शामिल किया है. इस लीग के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी सीवी मिलिंद रहे, जिन्हें अन्विता खम्मम एसेस ने 17 लाख रुपये में खरीदा है. इस ऑक्शन में नीलामी 8 टीमों ने मिलकर कुल 160 खिलाड़ियों को खरीदा. इसमें 9 आइकन खिलाड़ी, 6 ए+ खिलाड़ी, 30 ए कैटेगरी के खिलाड़ी, 8 बी कैटेगरी के खिलाड़ी, सी और सी2 कैटेगरी के 107 खिलाड़ी शामिल हैं.

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TG20 लीग में सभी खिलाड़ियों को मौका मिल सके, इसके लिए सभी फ्रेंचाइजियों को अपनी टीम में कम से कम 4 जिला स्तरीय क्रिकेटर्स को शामिल करना जरूरी था. इतना ही नहीं, टूर्नामेंट के दौरान प्लेइंग-11 में भी कम से कम 2 जिला खिलाड़ियों को शामिल करना होगा.

कब शुरू होगा टूर्नामेंट?

TG20 लीग के ऑक्शन में सभी 8 फ्रेंचाइजियों ने मिलकर कुल 4.74 करोड़ रुपये खर्च किए. यह ऑक्शन रविवार यानी 7 जून को हुआ. 21 जून से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है, जिसके सभी मुकाबले राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उप्पल में खेले जाएंगे. इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें टीमें 21 दिनों में 32 मुकाबले खेलेंगी.