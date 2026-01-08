क्या होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन? जिसकी वजह से तिलक वर्मा को तुरंत करवानी पड़ी सर्जरी, यहां जानें- कितना होता है खतरनाक और कब मैदान में करेंगे वापसी

What is Testicular Torsion: न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, टी20 टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज तिलक वर्मा आज विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में चोटिल हो गए. जिसके बारे में जानकारी सामने आ रही है कि उनकी ग्रोइन की समस्या के लिए सर्जरी हुई है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था.

23 साल के इस खिलाड़ी को राजकोट में तेज दर्द की शिकायत के बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां वह चल रही विजय हजारे ट्रॉफी वन-डे चैंपियनशिप के लिए हैदराबाद टीम के साथ हैं. यह खिलाड़ी 21 जनवरी से नागपुर में शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की पांच मैचों की T20I सीरीज के पहले तीन मैच नहीं खेल पाएगा.

BCCI के अधिकारी ने क्या बताया? (What did the BCCI official say?)

एक BCCI अधिकारी ने PTI को बताया कि तिलक वर्मा ने राजकोट में अंडकोष में तेज दर्द की शिकायत की, जहां वह विजय हजारे टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद टीम का हिस्सा हैं. उन्हें गोकुल अस्पताल ले जाया गया और स्कैन के बाद टेस्टिकुलर टॉर्शन (अचानक, तेज़ दर्द) का पता चला और तुरंत सर्जरी की सलाह दी गई. इसके अलावा, उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हमने अपने स्पेशलिस्ट से राय ली, जो इस डायग्नोसिस से सहमत थे.

तिलक की सर्जरी सफल रही और अब वह ठीक हैं. मेडिकल पैनल से चर्चा के बाद जैसे ही हमें उनकी रिकवरी और खेलने के लिए वापसी के संभावित समय के बारे में और जानकारी मिलेगी, हम आपको अपडेट करेंगे.

क्या होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन? (What is testicular torsion?)

my.clevelandclinic.org के अनुसार, ‘टेस्टिकुलर टॉर्शन एक दर्दनाक स्थिति है जिसमें अंडकोष मुड़ जाता है और उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है. इसके लिए इमरजेंसी देखभाल की ज़रूरत होती है. अगर ब्लड सप्लाई जल्दी (छह घंटे के अंदर) वापस नहीं आती है, तो हेल्थकेयर प्रोवाइडर को सर्जरी करके अंडकोष को निकालना पड़ सकता है.’

इसके अलावा, वेबसाइट में यह भी बताया गया है कि टेस्टिकुलर टॉर्शन दुर्लभ है, जो 25 साल से कम उम्र के लगभग 4,000 पुरुषों में से एक को प्रभावित करता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आमतौर पर अपने आप होने वाली घटना है, जिसका मतलब है कि यह बिना किसी स्पष्ट कारण के होता है. यह लगभग हमेशा सिर्फ एक अंडकोष को प्रभावित करता है. यह दाएं अंडकोष की तुलना में बाएं अंडकोष को ज़्यादा प्रभावित करता है.

BCCI ने अपनी प्रेस रिलीज में क्या कहा? (What did the BCCI say in its press release?)

गुरुवार को BCCI की एक रिलीज़ में कहा गया कि तिलक को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन T20I मैचों से बाहर कर दिया गया है. बोर्ड ने आगे कहा कि बाकी दो मैचों के लिए उनकी उपलब्धता का आकलन ट्रेनिंग और स्किल फेज में उनकी प्रगति के आधार पर किया जाएगा. वर्ल्ड कप, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं, 7 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें भारत मुंबई में अपने पहले मैच में USA से भिड़ेगा. सह-मेज़बान अपना अगला मैच 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ खेलेंगे.