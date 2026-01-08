Home > क्रिकेट > क्या होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन? जिसकी वजह से तिलक वर्मा को तुरंत करवानी पड़ी सर्जरी, यहां जानें- कितना होता है खतरनाक और कब मैदान में करेंगे वापसी

क्या होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन? जिसकी वजह से तिलक वर्मा को तुरंत करवानी पड़ी सर्जरी, यहां जानें- कितना होता है खतरनाक और कब मैदान में करेंगे वापसी

Tilak Varma Injury Update: भारतीय क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा है. टी20 के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज तिलक वर्मा को टेस्टिकुलर टॉर्शन की समस्या हो गई है. जिसकी वजह से तुरंत उनकी सर्जरी करवानी पड़ी.

By: Sohail Rahman | Published: January 8, 2026 11:04:14 PM IST

What Is Testicular Torsion
What Is Testicular Torsion


What is Testicular Torsion: न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, टी20 टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज तिलक वर्मा आज विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में चोटिल हो गए. जिसके बारे में जानकारी सामने आ रही है कि उनकी ग्रोइन की समस्या के लिए सर्जरी हुई है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था.

You Might Be Interested In

23 साल के इस खिलाड़ी को राजकोट में तेज दर्द की शिकायत के बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां वह चल रही विजय हजारे ट्रॉफी वन-डे चैंपियनशिप के लिए हैदराबाद टीम के साथ हैं. यह खिलाड़ी 21 जनवरी से नागपुर में शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की पांच मैचों की T20I सीरीज के पहले तीन मैच नहीं खेल पाएगा.

BCCI के अधिकारी ने क्या बताया? (What did the BCCI official say?)

एक BCCI अधिकारी ने PTI को बताया कि तिलक वर्मा ने राजकोट में अंडकोष में तेज दर्द की शिकायत की, जहां वह विजय हजारे टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद टीम का हिस्सा हैं. उन्हें गोकुल अस्पताल ले जाया गया और स्कैन के बाद टेस्टिकुलर टॉर्शन (अचानक, तेज़ दर्द) का पता चला और तुरंत सर्जरी की सलाह दी गई. इसके अलावा, उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हमने अपने स्पेशलिस्ट से राय ली, जो इस डायग्नोसिस से सहमत थे.

You Might Be Interested In

तिलक की सर्जरी सफल रही और अब वह ठीक हैं. मेडिकल पैनल से चर्चा के बाद जैसे ही हमें उनकी रिकवरी और खेलने के लिए वापसी के संभावित समय के बारे में और जानकारी मिलेगी, हम आपको अपडेट करेंगे.

सचिन तेंदुलकर को किस चोट ने सबसे ज्यादा किया परेशान? टी20 वर्ल्ड कप से पहले चोटिल तिलक वर्मा कब तक मैदान पर करेंगे वापसी

क्या होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन? (What is testicular torsion?)

my.clevelandclinic.org के अनुसार, ‘टेस्टिकुलर टॉर्शन एक दर्दनाक स्थिति है जिसमें अंडकोष मुड़ जाता है और उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है. इसके लिए इमरजेंसी देखभाल की ज़रूरत होती है. अगर ब्लड सप्लाई जल्दी (छह घंटे के अंदर) वापस नहीं आती है, तो हेल्थकेयर प्रोवाइडर को सर्जरी करके अंडकोष को निकालना पड़ सकता है.’

इसके अलावा, वेबसाइट में यह भी बताया गया है कि टेस्टिकुलर टॉर्शन दुर्लभ है, जो 25 साल से कम उम्र के लगभग 4,000 पुरुषों में से एक को प्रभावित करता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आमतौर पर अपने आप होने वाली घटना है, जिसका मतलब है कि यह बिना किसी स्पष्ट कारण के होता है. यह लगभग हमेशा सिर्फ एक अंडकोष को प्रभावित करता है. यह दाएं अंडकोष की तुलना में बाएं अंडकोष को ज़्यादा प्रभावित करता है.

BCCI ने अपनी प्रेस रिलीज में क्या कहा? (What did the BCCI say in its press release?)

गुरुवार को BCCI की एक रिलीज़ में कहा गया कि तिलक को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन T20I मैचों से बाहर कर दिया गया है. बोर्ड ने आगे कहा कि बाकी दो मैचों के लिए उनकी उपलब्धता का आकलन ट्रेनिंग और स्किल फेज में उनकी प्रगति के आधार पर किया जाएगा. वर्ल्ड कप, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं, 7 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें भारत मुंबई में अपने पहले मैच में USA से भिड़ेगा. सह-मेज़बान अपना अगला मैच 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ खेलेंगे.

अंडर-19 लेवल पर शानदार प्रदर्शन कर रहे वैभव सूर्यवंशी, क्या अब सीनियर टीम में मिलेगा मौका या अभी और करना पड़ेगा इंतजार?

You Might Be Interested In
Tags: bccihome-hero-pos-10ICC T20I WC 2026tilak varmaTilak Varma injury updateWhat is Testicular Torsion
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैटी लिवर: ऐसे फूड्स जो मदद करते हैं और नुकसान...

January 8, 2026

साधारण रोटी छोड़िए! बस आटे में मिलाएं ये एक चीज़...

January 8, 2026

सावधान! आपकी ये 10 मामूली आदतें दे रही हैं ‘डायबिटीज’...

January 8, 2026

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026
क्या होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन? जिसकी वजह से तिलक वर्मा को तुरंत करवानी पड़ी सर्जरी, यहां जानें- कितना होता है खतरनाक और कब मैदान में करेंगे वापसी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन? जिसकी वजह से तिलक वर्मा को तुरंत करवानी पड़ी सर्जरी, यहां जानें- कितना होता है खतरनाक और कब मैदान में करेंगे वापसी
क्या होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन? जिसकी वजह से तिलक वर्मा को तुरंत करवानी पड़ी सर्जरी, यहां जानें- कितना होता है खतरनाक और कब मैदान में करेंगे वापसी
क्या होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन? जिसकी वजह से तिलक वर्मा को तुरंत करवानी पड़ी सर्जरी, यहां जानें- कितना होता है खतरनाक और कब मैदान में करेंगे वापसी
क्या होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन? जिसकी वजह से तिलक वर्मा को तुरंत करवानी पड़ी सर्जरी, यहां जानें- कितना होता है खतरनाक और कब मैदान में करेंगे वापसी