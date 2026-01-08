सचिन तेंदुलकर को किस चोट ने सबसे ज्यादा किया परेशान? टी20 वर्ल्ड कप से पहले चोटिल तिलक वर्मा कब तक मैदान पर करेंगे वापसी

Tilak Varma Injury Update: आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए यह एक बड़ा झटका है, विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान पेट में चोट लगने के बाद तिलक वर्मा की सर्जरी हुई. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उनकी सर्जरी सफल रही. अब यह पक्का नहीं है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ T20I मैच खेल पाएंगे या नहीं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि T20 वर्ल्ड कप भी ज्यादा दूर नहीं है. इसको लेकर बीसीसीआई के अधिकारी की बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने बताया कि तिलक वर्मा ने राजकोट में अंडकोष में तेज दर्द की शिकायत की, जहां वह विजय हजारे टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद टीम का हिस्सा हैं.

जिसके तुरंत बाद उन्हें गोकुल अस्पताल ले जाया गया और स्कैन में टेस्टिकुलर टॉर्शन (अचानक, तेज़ दर्द) का पता चला और तुरंत सर्जरी की सलाह दी गई.

तिलक वर्मा कब तक करेंगे वापसी? (When will Tilak Varma return?)

अब सवाल यह उठता है कि तिलक वर्मा कब तक वापसी करेंगे? इसको लेकर सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि हमने अपने स्पेशलिस्ट से राय ली, जो इस बात से सहमत थे. तिलक की सर्जरी सफल रही और अब वह ठीक हैं. मेडिकल पैनल से बात करने के बाद जैसे ही हमें उनकी रिकवरी और खेलने के लिए वापसी के संभावित समय के बारे में और जानकारी मिलेगी, हम आपको अपडेट करेंगे.

सचिन तेंदुलकर ने कब-कब इंजरी के बाद की शानदार वापसी? (When did Sachin Tendulkar make spectacular comebacks after injuries?)

सचिन तेंदुलकर को अपने 24 साल के लंबे क्रिकेट करियर के दौरान कई बार इंजरी का सामना करना पड़ा और फिर रिकवरी के बाद शानदार वापसी भी की. 2001 में सचिन को पैर की अंगुली में चोट के कारण न्यूजीलैंड और मेजबान श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज से बाहर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा. 2002 में एक जांघ की चोट ने उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रखा और उसी वर्ष हैमस्ट्रिंग की चोट ने उन्हें घर में वेस्टइंडीज खेलने से दूर रखा.

दिग्गज क्रिकेटर को बीच-बीच में टखने और उंगली में चोट भी लगी थी, लेकिन वे खतरनाक टेनिस एल्बो की तरह गंभीर नहीं थे, जिसे उन्होंने 2004-05 में झेला था. चोट के कारण कलाई के अत्यधिक इस्तेमाल से टेंडन में सूजन आ जाती है, लेकिन सचिन के मामले में यह इतना बुरा था कि उन्हें क्रिकेट का बल्ला उठाने में परेशानी हो रही थी.

सचिन को किस चोट ने किया सबसे ज्यादा परेशान? (Which injury troubled Sachin the most?)

इतने सारे इंजरी के बीच सचिन को सबसे ज्यादा किसी चोट ने परेशान किया तो वो टेनिस एल्बो थी. यह अगस्त 2004 था जब सचिन को चोट का पता चला था, जिसने उन्हें दो महीने से अधिक समय के लिए क्रिकेट से बाहर कर दिया था. वह अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बीच में लौटे और चोट के फिर से उभरने से पहले मई 2005 तक खेलना जारी रखा. सचिन की लंदन में सर्जरी हुई और सफल रिहैब के बाद उन्होंने अक्टूबर में श्रीलंका के खिलाफ शानदार वापसी की. हालांकि, उनकी सर्जरी और उनके पहले क्रिकेट मैच के बीच की समय लगभग पांच महीने का रहा. जो मास्टर ब्लास्टर के लिए बहुत कठिन था.