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तिलक वर्मा की बेवकूफी MI को ले डूबी! नमन धीर के साथ कंफ्यूजन बनी हार की वजह, देखें VIDEO

Naman Dhir Tilak Varma Catch Video: आरसीबी ने रविवार को रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया. इस मैच में आरसीबी की जीत के हीरो क्रुणाल पांड्या रहे, जिन्होंने 46 गेंद पर 73 रन की पारी खेली.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 11, 2026 12:01:15 PM IST

तिलक वर्मा और नमन धीर के बीच कैच को लेकर कंफ्यूजन.
तिलक वर्मा और नमन धीर के बीच कैच को लेकर कंफ्यूजन.


Naman Dhir Tilak Varma Catch Video: 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 के प्लेऑफ रेस से ऑफिशियली बाहर हो गई है. रविवार को मुंबई इंडियंस को आरसीबी के खिलाफ रोमांचक मैच में हार का सामना करना पड़ा. आरसीबी ने आखिरी गेंद पर मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हराया. इस मैच में कई ऐसे मोड़ आए, जब मैच कभी आरसीबी, तो कभी मुंबई के पक्ष में जा रहा था. हालांकि आखिरकार आरसीबी ने मैच अपने नाम किया. मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 166 रन बनाए थे. यह स्कोर पिच के हिसाब से काफी अच्छा था, क्योंकि पिच पर गेंदबाजों को मदद मिल रही थी. मुंबई इंडियंस ने काफी हद तक मैच अपने नाम कर लिया था, लेकिन फिर तिलक वर्मा की गलती के कारण मैच हार गए.

तिलक वर्मा की बेवकूफी MI को ले डूबी!

दरअसल, 167 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही थी. आरसीबी ने 3 विकेट जल्दी ही गंवा दिए थे. इसके बाद क्रुणाल पांड्या ने टीम की पारी को संभाला. पांड्या ने आरसीबी के लिए शानदार पारी खेली. वह 18वें ओवर तक अकेले एक छोर से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि दूसरे बल्लेबाज जल्दी आउट हो रहे थे. 18वें ओवर में अल्लाह गजनफर गेंदबाजी कर रहे थे. गजनफर की दूसरी गेंद पर क्रुणाल पांड्या ने बड़ा शॉट लगाया. बाउंड्री लाइन के पास खड़े नमन धीर ने बेहतरीन प्रयास करते हुए गेंद को पकड़ा और बाउंड्री लाइन के अंदर फेंक दिया. नमन धीर के पास तिलक वर्मा खड़े थे, लेकिन उन्होंने गेंद को पकड़ने की कोशिश ही नहीं है. इसके चलते क्रुणाल पांड्या को जीवनदान मिल गया.

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तिलक और नमन के बीच कंफ्यून

तिलक वर्मा और नमन धीर के बीच कंफ्यूजन हो गई है. नमन धीर जानते थे कि वह कैच को पूरा कर पाएंगे. ऐसे में उन्होंने रोप पर पैर लगने से पहले गेंद को अंदर धकेला, लेकिन तिलक वर्मा (Tilak Varma) ने कैच नहीं किया. तिलक वर्मा को लगा कि नमन धीर का पैर बाउंड्री से छू गया है, जिसके कारण उन्होंने गेंद छोड़ दिया. हालांकि रिप्ले में दिखा कि नमन धीर ने बाउंड्री लाइन को टच नहीं किया था. इसको लेकर नमन धीर ने गुस्सा भी जाहिर किया. ऐसे मौके पर क्रुणाल पांड्या का कैच छोड़ना मुंबई इंडियंस को भारी पड़ा, क्योंकि वह सेट होकर खेल रहे थे. कैच छूटने के बाद पांड्या ने अल्लाह गजनफर की अगली 3 गेंदों पर 2 लंबे छक्के लगाए. यही 2 सिक्स मुंबई की हार का कारण बने.

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आखिरी ओवर में RCB ने जीता मैच

क्रुणाल पांड्या 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर कैच आउट हुए. तिलक वर्मा ने अपनी गलती सुधारते हुए बाउंड्री लाइन के पास शानदार कैच लपक लिया. इसके बाद आखिरी ओवर में आरसीबी को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे. मुंबई की ओर से राज अंगद बावा आखिरी ओवर डालने आए, जिनके सामने रोमारियो शेपर्ड स्ट्राइक पर थे. राज बावा ने आखिरी ओवर में वाइड और नो बॉल मिलाकर 5 एक्स्ट्रा रन दे दिए. फिर आखिरी 3 गेंदों पर 9 रन की जरूरत थी. शेपर्ड के आउट होने के बाद भुवनेश्वर कुमार क्रीज पर आए और पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया. इसके बाद आखिरी गेंद रसिख सलाम डाल ने 2 रन लेकर मैच को खत्म किया. आरसीबी ने रोमांचक मैच में 2 विकेट से जीत हासिल की.

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Tags: IPL 2026Krunal Pandyatilak varma
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