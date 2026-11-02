तिलक वर्मा बने कप्तान, पाटीदार को मिली उप-कप्तानी, राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए टीम इंडिया का एलान

Rising Stars Asia Cup 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए अपनी इंडिया-ए की स्क्वाड का एलान कर दिया है. BCCI की मेंस सिलेक्शन कमेटी ने इस टूर्नामेंट के लिए इंडिया-ए की 15 सदस्यीय खिलाड़ियों की स्क्वाड चुनी है. इस टीम की कमान तिलक वर्मा को सौंपी गई है. वहीं, रजत पाटीदार को इंडिया-ए का उप-कप्तान बनाया गया है. इतना ही नहीं, इस टीम में 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है. वह इस टूर्नामेंट में खेलते दिखाई देंगे. इसके अलावा अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है. ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप की शुरुआत 19 नवंबर से होगी, जो 29 नवंबर तक खेला जाएगा. जानें भारतीय टीम का शेड्यूल…

भारतीय टीम कब-कब खेलेगी मैच?

ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप में कुल 8 टीमें खेलती नजर आएंगे. इन टीमों को 2 अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-ए में बांग्लादेश-ए, श्रीलंका-ए, अफगानिस्तान-ए और हांगकांग (चीन) शामिल हैं. वहीं, इंडिया-ए को ग्रुप-बी में रखा गया है, जिसें यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE), नेपाल और पाकिस्तान-ए शामिल हैं. इन दोनों ग्रुप में से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. वहीं, फाइनल मुकाबला 29 नवंबर को खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट कतर के दोहा में होगा.

भारतीय टीम अपना पहला मैच 20 नवंबर को खेलेगी, जो नेपाल के खिलाफ वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद इंडिया-ए का अगला मैच 22 नवंबर को पाकिस्तान-ए के खिलाफ वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. वहीं, 24 नवंबर को यूएई के खिलाफ दोहा यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैच खेला जाएगा.

🚨 News 🚨 India A squad for upcoming ACC Rising Stars Asia Cup announced 📝 More details ▶️ https://t.co/JRdPQ31UPA #RisingStarsAsiaCup https://t.co/4k2vJAE4kh — BCCI (@BCCI) November 2, 2026

किन खिलाड़ियों को मिला मौका?

इस टूर्नामेंट के लिए इंडिया-ए की टीम में कुछ स्टार खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और प्रिंस यादव इस टूर्नामेंट में खेलते दिखाई देंगे. ये तीनों खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में खेले थे. BCCI ने इस टीम में 2 विकेटकीपर को जगह दी है, जिसमें प्रभसिमरन सिंह और कुमार कुशाग्र शामिल हैं. वहीं, गेंदबाजी में प्रिंस यादव के अलावा, अरशद खान, हर्षित राणा, तनुष कोटियन को शामिल किया गया है.

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया-ए टीम

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (कप्तान), रजत पाटीदार (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुश कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अरशद खान.