जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं ले रहे, पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे… टी20 सीरीज से पहले उपकप्तान की हुंकार

भारतीय टी20 टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है. टीम अब तक उनके नेतृत्व में सात टी20 मुकाबलों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है. भारत को पहले आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से सीरीज गंवानी पड़ी, जबकि इसके बाद इंग्लैंड ने 0-4 से हराकर भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया. लगातार हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने विदेशी परिस्थितियों में तालमेल नहीं बैठा पाने को इसकी बड़ी वजह बताया था.

अब टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा भी इसी बात से सहमत नजर आए हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने पिछले दो सालों में ज्यादातर मुकाबले एशियाई परिस्थितियों में खेले थे. ऐसे में अचानक आयरलैंड और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ विदेशी हालात में खेलना आसान नहीं था. तिलक ने कहा कि इंग्लैंड दुनिया की सबसे बेहतरीन टी20 टीमों में से एक है और उनके खिलाफ जीत हासिल करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है.

जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं ले रही भारतीय टीम

तिलक वर्मा ने कहा कि अब भारतीय टीम की नजर जिम्बाब्वे दौरे पर है, लेकिन टीम मेजबान को बिल्कुल भी कमजोर नहीं मान रही. उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल जिम्बाब्वे ने सीरीज के पहले मैच में भारत को हराया था. इसलिए इस बार भारतीय खिलाड़ी पूरी तैयारी और सतर्कता के साथ मैदान पर उतरेंगे. उनका मानना है कि जिम्बाब्वे भी बेहद प्रतिस्पर्धी टीम है और वह भारत को कड़ी टक्कर देने की क्षमता रखती है.

वैभव सूर्यवंशी से भी की परिस्थितियों पर चर्चा

तिलक वर्मा ने बताया कि उन्होंने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी समेत कई खिलाड़ियों से जिम्बाब्वे की परिस्थितियों को लेकर चर्चा की है. उनके अनुसार वहां की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी रहती है, लेकिन बड़े मैदान, तेज हवा और ठंडा मौसम बल्लेबाजों के लिए चुनौती पैदा करते हैं. तिलक को उम्मीद है कि आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे से मिले अनुभव का फायदा भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ जरूर मिलेगा और टीम जीत की राह पर लौटने में सफल रहेगी.