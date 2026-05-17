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तिलक वर्मा का अफेयर… क्या तेलुगु एक्ट्रेस को डेट कर रहे? सूर्यकुमार यादव के साथ वीडियो वायरल

तिलक वर्मा और स्रीलीला के डेटिंग रूमर्स एक बार फिर चर्चा में हैं. सूर्यकुमार यादव के वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 17, 2026 1:07:02 PM IST

क्या तिलक वर्मा श्रीलीला को कर रहे डेट?
क्या तिलक वर्मा श्रीलीला को कर रहे डेट?


भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा (Tilak Varma) एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर उनका नाम तेलुगु फिल्म अभिनेत्री श्रीलीला के साथ जोड़ा जा रहा है. हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें मुंबई इंडियंस के स्टार खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव मजाकिया अंदाज में तिलक वर्मा को “प्यार में” होने की बात कहते दिखाई दिए. इसके बाद इंटरनेट पर दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं फिर शुरू हो गईं.
 
वीडियो में तिलक वर्मा होटल की लॉबी में कानों में इयरफोन लगाए चलते नजर आते हैं. उसी समय सूर्यकुमार यादव मजाक करते हुए कुछ कहते सुनाई देते हैं. हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात को सीधे स्रीलीला से जोड़ दिया. इन चर्चाओं की शुरुआत इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दौरान हुई थी. खबरों के अनुसार, स्रीलीला की मां डॉ. स्वर्णलता मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के मुकाबले के दौरान स्टेडियम में दिखाई दी थीं.

Tilak Varma and Sreeleela are dating (attachments with speculative proof)
by u/Significant-Bike9552 in IndiaCricketGossips



फैन पेज ने क्या दावा किया?

इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गईं. कुछ फैंस पेजों ने दावा किया कि स्रीलीला की टीम का एक सदस्य “तिलक” नाम वाली जर्सी पहने नजर आया था. इसके बाद लोगों ने दोनों के रिश्ते को लेकर और ज्यादा बातें करनी शुरू कर दीं. हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है.

फैंस ने किया तिलक का समर्थन

जहां कई लोग इन अफवाहों पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं कई फैंसों ने तिलक वर्मा का समर्थन भी किया. रेडिट पर कई लोगों ने कहा कि केवल मैच देखने आने या सोशल मीडिया गतिविधियों के आधार पर किसी रिश्ते का अनुमान लगाना सही नहीं है. लोगों ने बिना पुष्टि के अफवाहें फैलाने से बचने की सलाह दी. इस बीच, स्रीलीला अपनी नई फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं, जबकि तिलक वर्मा को श्रीलंका में होने वाली इंडिया ए टीम की एकदिवसीय सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है.

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Tags: tilak varma
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