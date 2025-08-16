Irfan Pathan Controversy IPL: विराट-रोहित से ज्यादा पॉवरफुल भारतीय खिलाड़ी! जिसके एक इशारे पर IPL कमेंट्री पैनल से हटाए गए इरफान पठान?

Irfan Pathan Controversy IPL: टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान हाल ही में तब सुर्खियों में आए जब उन्हें अचानक आईपीएल 2025 के कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया। लंबे समय से यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें हटाने के पीछे रोहित शर्मा या विराट कोहली का हाथ है। लेकिन इरफान ने खुद एक इंटरव्यू में एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि दरअसल उनकी स्पष्ट और बेबाक राय एक खिलाड़ी को आहत कर गई और यही उनके कमेंट्री पैनल से हटाए जाने की असली वजह बनी।

रोहित-कोहली नहीं, यह खिलाड़ी बना इरफान को हटाए जाने की वजह

इरफान पठान ने द लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि आईपीएल 2025 के कमेंट्री पैनल से उनके हटने की वजह असल में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से जुड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुंबई इंडियंस में कप्तानी के पहले ही सीज़न में हार्दिक की आलोचना हुई थी, जिससे उनके अहम को ठेस पहुँची होगी।

इरफान का मानना है कि एक कमेंटेटर का काम खिलाड़ियों के खेल का निष्पक्ष विश्लेषण करना होता है। उन्होंने साफ़ कहा, “अगर मैं 14 में से 7 मैचों में भी आलोचना कर रहा हूँ, तब भी मैं नरमी बरत रहा हूँ। यही हमारा काम है।”

‘हार्दिक और मेरे बीच कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं’

इरफ़ान ने बताया कि उनके और हार्दिक के बीच कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। इरफ़ान ने कहा, मेरे बाद बड़ौदा के जो भी खिलाड़ी आए – दीपक हुड्डा, क्रुणाल पांड्या या हार्दिक पांड्या, उनमें से कोई भी यह नहीं कह सकता कि इरफ़ान-यूसुफ़ ने उनकी मदद नहीं की।”

इरफ़ान ने हार्दिक का बचाव किया

इरफ़ान ने यह भी याद दिलाया कि उन्होंने मुश्किल समय में हार्दिक का बचाव किया था, खासकर जब रोहित शर्मा के कप्तानी छोड़ने के बाद मुंबई इंडियंस के प्रशंसकों ने उन पर हमला किया था।

इरफ़ान ने कहा, “किसी खिलाड़ी की आलोचना करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप खेलते हैं, तो आपको यह सब सहना पड़ता है। ऐसा सुनील गावस्कर और महान सचिन तेंदुलकर के साथ भी हुआ था। लेकिन उन्होंने कभी किसी को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह खेल से बड़े हैं। लेकिन मैं पांड्या के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों के ख़िलाफ़ हूँ।”

