Home > खेल > Fastest Century in T20: 28 गेंदों में शतक! इस घातक बल्लेबाज ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, गेंदबाज़ों पर बरसाई छक्कों की बारिश

Urvil Patel Record: गुजरात के विस्फोटक बल्लेबाज़ उर्विल पटेल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में त्रिपुरा के खिलाफ सिर्फ 28 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया. आइए जाने रिकार्ड्स.

By: Sharim Ansari | Published: October 23, 2025 3:51:45 PM IST

Fastest Hundred in T20

Urvil Patel 2nd FASTEST 100 in T20 Cricket: एक ताबड़तोड़ भारतीय बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में 28 गेंदों में शतक जड़कर तहलका मचा दिया. इस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाज़ों को पीस कर रख दिया था. इस खतरनाक बल्लेबाज की घातक बल्लेबाजी ने विरोधी टीम को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया. इस भारतीय बल्लेबाज ने अपनी ऐतिहासिक पारी के दौरान छक्कों की बौछार कर दी.

इस धुरंधर ने 28 गेंदों में जड़ा था शतक

भारत के 26 वर्षीय विस्फोटक बल्लेबाज उर्विल पटेल ने टी20 क्रिकेट में यह मुकाम हासिल किया है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2024-25 सीज़न के दौरान गुजरात की ओर से खेलते हुए, उर्विल पटेल ने 27 नवंबर, 2024 को त्रिपुरा के खिलाफ एक टी20 मैच में 28 गेंदों में शतक जड़ा. यह टी20 क्रिकेट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाया गया सबसे तेज़ शतक है. उर्विल पटेल ने 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 35 गेंदों में 113 रन बनाकर नाबाद रहे.

छक्के पर छक्के जड़ते चले गए

उर्विल पटेल ने 322.85 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 12 छक्के और 7 चौके लगाए. इस रिकॉर्ड के साथ, उर्विल पटेल ने IPL में क्रिस गेल के 30 गेंदों में शतक बनाने के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इंदौर में खेले गए इस टी20 मैच में, त्रिपुरा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 155/8 का स्कोर बनाया. त्रिपुरा ने गुजरात को जीत के लिए 156 रनों का लक्ष्य दिया था. जवाब में, गुजरात ने 10.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाकर 58 गेंदों के बचे रहते 8 विकेट से जीत हासिल कर ली.

अभिषेक शर्मा भी नक़्शे कदम पर

कुछ ही दिनों बाद, भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने उर्विल पटेल का कारनामा दोहराया. उर्विल पटेल के बाद, अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने 5 दिसंबर, 2024 को सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट में मेघालय के खिलाफ मैच में 28 गेंदों में शतक जड़ा. मेघालय के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने 29 गेंदों पर 106 रनों की नाबाद पारी खेली. अभिषेक शर्मा की पारी में 11 छक्के और 8 चौके शामिल थे. इस दौरान अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 365.51 रहा.

हालिया टी20 क्रिकेट में सबसे तेज़ शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड

साहिल चौहान (Sahil Chauhan) के नाम हाल में टी20 क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज़ शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. एस्टोनिया के साहिल चौहान ने 17 जून, 2024 को साइप्रस के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में 27 गेंदों पर शतक जड़ा. इस बल्लेबाज ने 41 गेंदों पर 144 रनों की नाबाद पारी खेली. इस दौरान साहिल चौहान का स्ट्राइक रेट 351.21 रहा. साहिल चौहान भारतीय मूल के एस्टोनियाई क्रिकेटर हैं. साहिल चौहान की पारी में 18 छक्के और 6 चौके शामिल थे.

उरविल पटेल का परिचय (Who is Urvil Patel ?)

उरविल पटेल एक भारतीय क्रिकेटर, आक्रामक दाएं हाथ के बल्लेबाज और एक स्किल्ड विकेटकीपर हैं. वह घरेलू क्रिकेट में गुजरात के लिए खेलते हैं. उन्हें IPL 2025 सीज़न में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए 3 मैचों में खेलने का मौका मिला. उर्विल पटेल का जन्म 17 अक्टूबर 1998 को गुजरात के मेहसाणा में हुआ था. 2024-25 सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के दौरान उर्विल पटेल ने सुर्खियां बटोरीं. उर्विल पटेल ने 6 पारियों में 78.75 की औसत और लगभग 229.92 के स्ट्राइक रेट से 315 रन बनाए. उर्विल पटेल ने 50 टी20 मैचों में 1230 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. उर्विल पटेल ने विकेटकीपिंग करते हुए 37 कैच लपके और 6 स्टंपिंग कीं.

