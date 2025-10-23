Home > खेल > India Women vs New Zealand Women: स्मृति मंधाना के बाद इस महिला खिलाड़ी ने जड़ा दमदार शतक, तोड़ दिए बड़े-बड़े रिकॉर्ड

India Women vs New Zealand Women: स्मृति मंधाना के बाद इस महिला खिलाड़ी ने जड़ा दमदार शतक, तोड़ दिए बड़े-बड़े रिकॉर्ड

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में Smriti Mandhana के बाद Pratika Rawal ने 134 गेंदों पर 122 रन की शानदार पारी खेलते हुए टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दी. इस शतक के साथ वे सिर्फ़ 23 पारियों में 1000 रन पूरे कर सबसे तेज़ भारतीय बल्लेबाज़ बन गईं.

By: Sharim Ansari | Published: October 23, 2025 8:51:07 PM IST

Pratika Rawal Century
Pratika Rawal Century

ICC Women’s World Cup में भारतीय टीम न्यूज़ीलैंड के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में खेल रही है. स्मृति मंधाना ने इस मैच में शानदार शतक लगाया और उसके तुरंत बाद उनकी सलामी जोड़ीदार प्रतीका रावल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए शतक जड़ दिया. यह प्रतीका का विश्व कप इतिहास में पहला शतक है.

प्रतिका रावल का जानदार शतक

प्रतिका रावल ने शानदार पारी खेली. उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 134 गेंदों पर 122 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 13 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए. इस पारी ने टीम इंडिया को मैच में शानदार शुरुआत दिलाई और भारतीय टीम 300 रनों के करीब पहुंचने में कामयाब रही.

तोड़ दिया ये बड़ा रिकॉर्ड

प्रतिका रावल ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ विश्व कप मैच में इतिहास रच दिया. सिर्फ़ 23 पारियों में 1000 रन बनाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लिंडसे रीलर के 37 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. उन्होंने यह उपलब्धि 304 दिनों में हासिल की, जो किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सबसे तेज़ रिकॉर्ड है.

भारतीय खिलाड़ियों के बीच अद्भुत रिकॉर्ड

प्रतीका रावल अब 50 ओवर के फॉर्मेट में सबसे तेज़ 1,000 रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं. उन्होंने मिताली राज और दीप्ति शर्मा को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 29 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी. अन्य भारतीय खिलाड़ियों, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना ने क्रमानुसार 30 और 33 पारियों में 1,000 रन पूरे किए. प्रतीका रावल ने अपने वनडे डेब्यू के बाद सिर्फ़ 304 दिनों में यह उपलब्धि हासिल की. इससे पहले, यह रिकॉर्ड लॉरा वोल्वार्ड्ट के नाम था, जिन्होंने अपने डेब्यू के बाद 734 दिनों में 1,000 रन पूरे किए थे.

ये हैं वो खिलाड़ी जिन्होंने महिला वनडे में सबसे तेज़ 1000 रन बनाए

23 पारियां – लिंडसे रीलर (ऑस्ट्रेलिया), प्रतीका रावल (भारत)
25 पारियां – मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया), निकोल बोल्टन (ऑस्ट्रेलिया)
27 पारियां – बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया), लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका)
28 पारियां – स्टेफ़नी टेलर (वेस्टइंडीज)
29 पारियां – चार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लैंड), मिताली राज (भारत), सारा टेलर (इंग्लैंड), दीप्ति शर्मा (भारत), फ़ोबे लिचफ़ील्ड (ऑस्ट्रेलिया)

