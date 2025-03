गजब के चोर! पाकिस्तान में करोड़ों की घड़ी उड़ा ले गए, इस दिग्गज दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी के साथ हुई बड़ी चोरी?

नई दिल्ली: हाल ही में एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज डेविड मिलर की कीमती घड़ी खो गई है। यह घटना चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान हुई बताई जा रही है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को न्यूजीलैंड के हाथों 50 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। इस हार के साथ एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका का ‘चोकर्स’ टैग हटा पाने का सपना अधूरा रह गया।

सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले के दौरान डेविड मिलर की घड़ी गुम हो गई थी। यह भी कहा जा रहा है कि इस घड़ी की कीमत करीब 1.4 करोड़ रुपये थी और इसे चुराने के आरोप में पाकिस्तान पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ना तो डेविड मिलर ने इस बारे में कोई बयान दिया है, ना ही पाकिस्तान पुलिस या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस खबर को सही ठहराया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह महज एक अफवाह हो सकती है।

🚨 BREAKING NEWS 🚨

David Miller's watch worth 1.4 cr was stolen in Lahore stadium. Police caught 5 people in this case.

Black Day for Pakistan Cricket. pic.twitter.com/SxE7MQZhvO

— mufaddla parody (@mufaddl_parody) March 6, 2025