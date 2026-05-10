The Great Khali vs Undertaker: कमाई के मामले में कौन आगे? किसकी नेटवर्थ सबसे ज्यादा

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WWE के इतिहास में द अंडरटेकर और द ग्रेट खली दो ऐसे नाम हैं, जिन्हें दुनिया भर के रेसलिंग फैंस आज भी बेहद सम्मान के साथ याद करते हैं. दोनों ने अपनी लंबाई, ताकत और दमदार व्यक्तित्व के दम पर रिंग में खास पहचान बनाई. रेसलिंग से दूरी बनाने के बाद भी इन दोनों दिग्गजों की कमाई जारी है. वर्ष 2026 में अंडरटेकर की कुल संपत्ति ग्रेट खली से लगभग दोगुनी मानी जाती है. आइए जानते हैं दोनों की कमाई में कौन आगे और कौन पीछे है.
द अंडरटेकर का असली नाम मार्क कैलावे है, उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 2026 में करीब 18 मिलियन डॉलर (लगभग 155 करोड़ रुपये) बताई जाती है. उन्होंने WWE में 30 साल से अधिक समय तक काम किया और कंपनी के सबसे लोकप्रिय सुपरस्टारों में शामिल रहे. रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें WWE लीजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट, टी-शर्ट और अन्य मर्चेंडाइज की बिक्री, पॉडकास्ट, ऑटोग्राफ साइनिंग और विशेष कार्यक्रमों से नियमित आय होती है.
अंडरटेकर की कमाई कैसे होती है?
अंडरटेकर अब रिंग में नहीं लड़ते, लेकिन उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है. WWE के वीडियो गेम, पोस्टर, एक्शन फिगर और अन्य उत्पादों पर उनकी तस्वीर का उपयोग होता है, जिससे उन्हें रॉयल्टी मिलती है. इसके अलावा वे पॉडकास्ट और खास आयोजनों में भाग लेकर भी अच्छी कमाई करते हैं.
ग्रेट खली ने भारत में बनाई अलग पहचान
द ग्रेट खली, जिनका वास्तविक नाम दलीप सिंह राणा है, की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 9 मिलियन डॉलर (करीब 77 करोड़ रुपये) मानी जाती है. उन्होंने WWE से शानदार कमाई की और बाद में फिल्मों, विज्ञापनों तथा टीवी कार्यक्रमों में भी काम किया. पंजाब में उनकी कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट (CWE) अकादमी है, जहां वे युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं. कुल संपत्ति के मामले में अंडरटेकर आगे हैं, लेकिन ग्रेट खली ने भी भारत में रेसलिंग को नई पहचान दिलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है.