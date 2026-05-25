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IPL 2026 में धमाल के बीच परिवार संग दिखे वैभव सूर्यवंशी, तस्वीरों ने फैंस को किया भावुक

Vaibhav Suryavanshi Brothers: वैभव सूर्यवंशी तीन भाइयों में मंझले हैं. उनके बड़े भाई उज्जवल सूर्यवंशी भी क्रिकेट खेलते हैं, जबकि छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी भी भविष्य में क्रिकेटर बनना चाहते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 25, 2026 8:05:12 PM IST

वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी


Vaibhav Suryavanshi Family: वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 (IPL) में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया. राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के लिए खेलते हुए वैभव ने टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. राजस्थान ने अपने आखिरी लीग मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई, जिसके बाद वैभव अपने परिवार से मिले. इस दौरान उन्होंने अपने पिता और दोनों भाइयों के साथ समय बिताया. उनके बड़े भाई उज्जवल सूर्यवंशी ने सोशल मीडिया पर परिवार के साथ तस्वीरें साझा करते हुए इसे खास पल बताया.

परिवार के साथ खास पल 

वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) तीन भाइयों में मंझले हैं. उनके बड़े भाई उज्जवल सूर्यवंशी भी क्रिकेट खेलते हैं, जबकि छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी भी भविष्य में क्रिकेटर बनना चाहते हैं. मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले के बाद वैभव अपने परिवार से मिले, जहां पूरे परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिला. साझा की गई तस्वीरों में उनके पिता संजीव सूर्यवंशी भी नजर आए.

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परिवार हमेशा से वैभव की ताकत रहा है. छोटे शहर और सीमित संसाधनों के बावजूद उनके परिवार ने हर कदम पर उनका साथ दिया. यही वजह है कि इतनी कम उम्र में वैभव आज देश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में शामिल हो चुके हैं.

बल्ले से लगातार बरपा रहे कहर

आईपीएल 2026 में वैभव का बल्ला जमकर गरजा है. उन्होंने 14 लीग मुकाबलों में 583 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 230 से ज्यादा का रहा है. इस सीजन उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक भी लगाए हैं. भले ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनका बल्ला शांत रहा, लेकिन पूरे सीजन में उनकी बल्लेबाजी ने राजस्थान रॉयल्स को कई अहम जीत दिलाई.

वह ऑरेंज कैप की रेस में पांचवें स्थान पर मौजूद हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने विरोधी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा. खासकर पावरप्ले में उनका प्रदर्शन बेहद खतरनाक रहा, जहां उन्होंने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोला.

रिकॉर्ड्स की लंबी फेहरिस्त

वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए. वह किसी भी टी20 टूर्नामेंट या सीरीज में 20 साल से कम उम्र में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने देवदत्त पडिक्कल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019-20 में 580 रन बनाए थे.

वैभव आईपीएल इतिहास के पहले भारतीय बल्लेबाज भी बने, जिन्होंने एक ही सीजन में 50 से ज्यादा छक्के लगाए. उन्होंने इस सीजन कुल 53 छक्के जड़े और अभिषेक शर्मा के 42 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. वह आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने आंद्रे रसेल के 52 छक्कों का रिकॉर्ड पार किया और अब उनसे आगे केवल क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 2012 में 59 छक्के लगाए थे.

स्ट्राइक रेट और टी20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड

कम से कम 500 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल इतिहास का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट दर्ज किया. उन्होंने लगभग 232 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जो आंद्रे रसेल के रिकॉर्ड से भी काफी आगे है.

इसके अलावा वैभव आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में 500 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने. इससे पहले यह रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था. टी20 क्रिकेट में भी उन्होंने बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. वे सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने और यह उपलब्धि उन्होंने सिर्फ 515 गेंदों में हासिल की.

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उनकी 103 रन की पारी भी काफी चर्चा में रही. इस दौरान उन्होंने 12 छक्के लगाए, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा आईपीएल के एक मैच में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं.

पावरप्ले में गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां

वैभव ने इस सीजन सबसे ज्यादा तबाही पावरप्ले में मचाई. उन्होंने शुरुआती छह ओवरों में ही 37 छक्के जड़ दिए, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक आईपीएल सीजन के पावरप्ले में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने राजस्थान रॉयल्स को कई मैचों में तेज शुरुआत दिलाई.

उनकी बल्लेबाजी शैली में आत्मविश्वास, बेखौफ शॉट्स और मैच का रुख बदलने की क्षमता साफ दिखाई देती है. यही वजह है कि इतनी कम उम्र में उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार माना जाने लगा है.

पिता के संघर्ष ने बनाया ‘वंडर बॉय’

वैभव सूर्यवंशी की सफलता के पीछे उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का बड़ा योगदान है. बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर से आने वाले संजीव खुद क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, लेकिन उन्हें बड़े स्तर पर खेलने का मौका नहीं मिला. जब वैभव सिर्फ चार-पांच साल के थे, तभी उन्होंने बेटे के टैलेंट को पहचान लिया.

उन्होंने अपना काम और बिजनेस तक पीछे छोड़ दिया ताकि बेटे के क्रिकेट करियर पर पूरा ध्यान दे सकें. वैभव को प्रैक्टिस पर ले जाना, फिटनेस का ध्यान रखना और क्रिकेट किट का इंतजाम करना उनका रोज का काम बन गया. आर्थिक मुश्किलों के बावजूद उन्होंने बेटे की ट्रेनिंग में कभी कमी नहीं आने दी.

समस्तीपुर में बेहतर क्रिकेट सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए संजीव सूर्यवंशी ने घर के पीछे खुद क्रिकेट पिच तैयार करवाई और नेट प्रैक्टिस की व्यवस्था की. आज जब वैभव आईपीएल में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो यह उनके पिता की मेहनत और त्याग का ही नतीजा माना जा रहा है.

क्रिस गेल का ‘महारिकॉर्ड’ तोड़कर T20 में 200 रन ठोकेंगे वैभव सूर्यवंशी? खुद किया खुलासा कि कब करेंगे ये चमत्कार!

Tags: ipl 2026 playoffsRajasthan Royals IPL 2026Sooryavanshi brothersVaibhav Suryavanshi brothersVaibhav Suryavanshi family
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