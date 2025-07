PKL 12 Schedule: प्रो कबड्डी लीग का अगला सीजन 29 अगस्त से, 4 शहरों में खेला जाएगा मैच…इस दोनों टीमों में होगी पहली भिड़ंत

PKL 12 Schedule: कबड्डी फैंस के आई अच्छी खबर, पीकेएल (प्रो कबड्डी लीग) के आगामी सीज़न 12 का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ये टूर्नामेंट 29 अगस्त से शुरू होगा और इसका फाइनल 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस आयोजन की मेज़बानी देश भर के चार शहरों में भी की जाएगी।

इस आयोजन का पहला मैच विशाखापट्टनम के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा, जहाँ तेलुगु टाइटन्स का सामना तमिल थलाइवाज से होगा।

𝐏𝐊𝐋 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 𝟏𝟐 𝐒𝐂𝐇𝐄𝐃𝐔𝐋𝐄 – 𝐏𝐀𝐑𝐓 𝟏

The first whistle, raid & tackle of the league stage begin in Vizag at the Rajiv Gandhi Indoor Stadium 📍

Watch the action LIVE from AUG 29 on @StarSportsIndia and @JioHotstar 📲#PKL #ProKabaddi pic.twitter.com/qam8Y5GS04

— ProKabaddi (@ProKabaddi) July 31, 2025