Jos Buttler Reaction Video: द हंड्रेड के फाइनल में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स को चाहिए थे 3 गेंदों में 3 रन, कप्तान बटलर ने मैच देखना ही कर दिया बंद

The Hundred Final: कल यानी रविवार (16 अगस्त, 2026) को लॉर्ड्स में खेले गए ‘द हंड्रेड के फाइनल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. जब आखिरी के तीन गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी. तब मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के कप्तान जोस बटलर ने मैच देखना ही बंद कर दिया और वो अपना मुंह फेरते हुए नजर आए. मैच काफी रोमांचक रहा. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन और न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल को आउट कर दिया.

इसके बाद बेन सैंडरसन ने लगातार 2 डॉट बॉल फेंककर मैच को और रोमांचकारी बना दिया. जिससे मैच का समीकरण ऐसा हो गया कि तीन गेंदों पर 3 रनों की जरूरत थी.

मैनचेस्टर ने जीता ‘द हंड्रेड’ का खिताब

हालांकि, इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर लियाम डॉसन ने संयम बनाए रखा और मिड-विकेट के ऊपर से छक्का जड़कर जीत दिलाई, जिससे मैनचेस्टर ने अपना पहला ‘द हंड्रेड’ खिताब जीता. बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर नूर अहमद ने 33 रन देकर 3 विकेट लिए और रॉकेट्स की टीम 158-8 के स्कोर पर ही रुक गई. टीम के लिए एन्यूरिन डोनाल्ड ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए. रॉकेट्स एक ही सीजन में पुरुषों और महिलाओं दोनों का फाइनल जीतने वाली पहली टीम बनने से चूक गई.







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महिलाओं के फाइनल में रॉकेट्स को मिली सफलता

इससे पहले हुए महिलाओं के फाइनल में रॉकेट्स को ज्यादा सफलता मिली. उन्होंने 2025 की विजेता सनराइजर्स लीड्स (तब नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स) को आठ विकेट से बुरी तरह हराया. उन्होंने विपक्षी टीम को सिर्फ 91 रन पर ऑलआउट कर दिया था. इस मैच की बात करें तो सोफिया डंकली ने 23 गेंदों में 41 रन बनाए. वहीं, बेथ मूनी ने 21 गेंदों में नाबाद 31 रन बनाए. यह वही मैदान था जहां उन्होंने पिछले महीने महिलाओं के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी जीत दिलाने में मदद की थी.

टिम सीफर्ट ने खेली जबरदस्त पारी

रविवार को लॉर्ड्स में खेले गए ‘द हंड्रेड’ के फाइनल में न्यूजीलैंड के ओपनर टिम सीफर्ट की जबरदस्त पारी की बदौलत मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने ट्रेंट रॉकेट्स को पांच विकेट से हराया. सीफर्ट ने सिर्फ 38 गेंदों में 72 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 4 चौके लगाए. उनकी इस पारी की बदौलत सुपर जायंट्स ने 159 रनों के लक्ष्य का पीछा आसानी से कर लिया.

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