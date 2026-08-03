The Undertaker vs Great Khali में से कौन ज्यादा ताकतवर? डाइट में क्या खाते हैं दोनों, किसकी फुर्ती के फैंस दीवाने

द ग्रेट खली और द अंडरटेकर (The Great Khali vs The Undertaker) WWE के इतिहास के दो सबसे चर्चित दिग्गज रेसलर्स रहे हैं. दोनों ने अपनी अलग-अलग शैली से रिंग में पहचान बनाई. द ग्रेट खली अपनी 7 फीट 2 इंच की लंबाई और बड़े शरीर के कारण विरोधियों पर भारी पड़ते थे. वहीं, द अंडरटेकर ने ताकत के साथ-साथ शानदार तकनीक, फुर्ती और यादगार मुकाबलों के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई. इसी वजह से आज भी दोनों की तुलना होती रहती है.

द अंडरटेकर को उनके लंबे और सफल करियर के कारण WWE के सबसे महान रेसलर्स में गिना जाता है. उन्होंने कई बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और रेसलमेनिया में लगातार 21 मुकाबले जीतकर इतिहास रच दिया. दूसरी ओर, द ग्रेट खली भारत के पहले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी. हालांकि, चोटों और सीमित फुर्ती की वजह से उनका करियर द अंडरटेकर जितना लंबा और सफल नहीं रहा.

द ग्रेट खली की डाइट थी बेहद भारी

अपने 400 पाउंड से अधिक वजन को बनाए रखने के लिए द ग्रेट खली रोजाना 10,000 से ज्यादा कैलोरी लेते थे. उनकी डाइट में 1 से 2 किलोग्राम चिकन, 8 से 14 अंडों का सफेद हिस्सा, करीब 2 लीटर फुल क्रीम दूध, रोटी, चावल, दाल और मौसमी फल शामिल रहते थे. इतनी ज्यादा कैलोरी उनके विशाल शरीर और ताकत को बनाए रखने में मदद करती थी. यही कारण था कि रिंग में उनका विशालकाय शरीर विरोधियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता था.

द अंडरटेकर की फिटनेस का राज