Home > खेल > The Undertaker vs Great Khali में से कौन ज्यादा ताकतवर? डाइट में क्या खाते हैं दोनों, किसकी फुर्ती के फैंस दीवाने

The Undertaker vs Great Khali में से कौन ज्यादा ताकतवर? डाइट में क्या खाते हैं दोनों, किसकी फुर्ती के फैंस दीवाने

द ग्रेट खली और द अंडरटेकर WWE इतिहास के सबसे लोकप्रिय दिग्गज रेसलर्स में गिने जाते हैं. दोनों ने अपनी ताकत और अलग-अलग अंदाज से दुनियाभर के फैंस का दिल जीता. लेकिन करियर की उपलब्धियों, रिंग में प्रदर्शन और डाइट प्लान की बात करें तो कौन ज्यादा दमदार रहा?

By: Satyam Sengar | Published: August 3, 2026 3:59:49 PM IST

The Undertaker vs Great Khali में से कौन ज्यादा ताकतवर?
The Undertaker vs Great Khali में से कौन ज्यादा ताकतवर?


द ग्रेट खली और द अंडरटेकर (The Great Khali vs The Undertaker) WWE के इतिहास के दो सबसे चर्चित दिग्गज रेसलर्स रहे हैं. दोनों ने अपनी अलग-अलग शैली से रिंग में पहचान बनाई. द ग्रेट खली अपनी 7 फीट 2 इंच की लंबाई और बड़े शरीर के कारण विरोधियों पर भारी पड़ते थे. वहीं, द अंडरटेकर ने ताकत के साथ-साथ शानदार तकनीक, फुर्ती और यादगार मुकाबलों के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई. इसी वजह से आज भी दोनों की तुलना होती रहती है.
 
द अंडरटेकर को उनके लंबे और सफल करियर के कारण WWE के सबसे महान रेसलर्स में गिना जाता है. उन्होंने कई बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और रेसलमेनिया में लगातार 21 मुकाबले जीतकर इतिहास रच दिया. दूसरी ओर, द ग्रेट खली भारत के पहले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी. हालांकि, चोटों और सीमित फुर्ती की वजह से उनका करियर द अंडरटेकर जितना लंबा और सफल नहीं रहा.
 

द ग्रेट खली की डाइट थी बेहद भारी

अपने 400 पाउंड से अधिक वजन को बनाए रखने के लिए द ग्रेट खली रोजाना 10,000 से ज्यादा कैलोरी लेते थे. उनकी डाइट में 1 से 2 किलोग्राम चिकन, 8 से 14 अंडों का सफेद हिस्सा, करीब 2 लीटर फुल क्रीम दूध, रोटी, चावल, दाल और मौसमी फल शामिल रहते थे. इतनी ज्यादा कैलोरी उनके विशाल शरीर और ताकत को बनाए रखने में मदद करती थी. यही कारण था कि रिंग में उनका विशालकाय शरीर विरोधियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता था.
 

द अंडरटेकर की फिटनेस का राज

द अंडरटेकर की डाइट ताकत के साथ फिटनेस और फुर्ती पर आधारित थी. वह चिकन ब्रेस्ट, स्टेक, मछली और अंडे के सफेद हिस्से जैसे लीन प्रोटीन का सेवन करते थे. इसके अलावा वह जंक फूड और ज्यादा चीनी वाली चीजों से दूरी बनाकर रखते थे और शरीर को हाइड्रेट रखने पर विशेष ध्यान देते थे. यही वजह थी कि लंबे समय तक वह रिंग में तेज, फुर्तीले और प्रभावी बने रहे. अगर केवल करियर, उपलब्धियों और रिंग में प्रदर्शन की बात की जाए तो द अंडरटेकर का पलड़ा द ग्रेट खली पर भारी नजर आता है.

Tags: the great khaliUndertaker
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोहेल खान ने सीमा सजदेह से तलाक के बाद पहली...

August 3, 2026

ज्यादा मूंग दाल खाने के नुकसान

August 3, 2026

इन 6 अनोखे किरदार में नजर आ चुके हैं सुनील...

August 3, 2026

साई सुदर्शन vs देवदत्त पडिक्कल, टेस्ट में कौन ज्यादा बेहतर?

August 3, 2026

‘रामायण’ के लिए किसने वसूली सबसे भारी रकम? हैरान कर...

August 3, 2026

खाना पचाने के लिए किस करवट सोना ठीक?

August 2, 2026
The Undertaker vs Great Khali में से कौन ज्यादा ताकतवर? डाइट में क्या खाते हैं दोनों, किसकी फुर्ती के फैंस दीवाने

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

The Undertaker vs Great Khali में से कौन ज्यादा ताकतवर? डाइट में क्या खाते हैं दोनों, किसकी फुर्ती के फैंस दीवाने
The Undertaker vs Great Khali में से कौन ज्यादा ताकतवर? डाइट में क्या खाते हैं दोनों, किसकी फुर्ती के फैंस दीवाने
The Undertaker vs Great Khali में से कौन ज्यादा ताकतवर? डाइट में क्या खाते हैं दोनों, किसकी फुर्ती के फैंस दीवाने
The Undertaker vs Great Khali में से कौन ज्यादा ताकतवर? डाइट में क्या खाते हैं दोनों, किसकी फुर्ती के फैंस दीवाने