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The Great Khali Net Worth: महंगी गाड़ियां, खुद की रेसलिंग एकेडमी, संन्यास के बाद कहां कहां से कमाई कर रहे ग्रेट खली?

The Great Khali Net Worth: द ग्रेट खली भारत के सबसे प्रसिद्ध WWE रेसलर्स में से एक हैं. उनकी कुल संपत्ति लगभग 45 से 50 करोड़ रुपये आंकी जाती है. आइए जानते हैं संन्यास के बाद वह कहां कहां से कमाई कर रहे हैं और वह क्या बिजनेस कर रहे हैं.

By: Satyam Sengar | Published: May 13, 2026 3:46:03 PM IST

द ग्रेट खली की नेटवर्थ कितनी है?
द ग्रेट खली की नेटवर्थ कितनी है?


The Great Khali Net Worth: द ग्रेट खली को आज दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है. खासकर भारत और अमेरिका जैसे देशों में उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है. इसकी वजह एक ही है बस उनका रेसलिंग शो में दमदार एक्शन. खली का असली नाम दलीप सिंह राणा है, भारत के सबसे लोकप्रिय रेसलर्स में से एक हैं. उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था. साधारण परिवार से आने वाले खली ने अपनी मेहनत के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी WWE में जगह बनाई.
 
उन्होंने अपने करियर में अंडरटेकर, जॉन सीना और बतिस्ता जैसे बड़े रेसलर्स के साथ मुकाबले किए और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बने. यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले भारतीय रेसलर हैं. भारत का नाम उन्होंने WWE में खूब रोशन किया. साल 2014 के नवंबर महीने में खली ने WWE से संन्यास ले लिया था.  तो काफी लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि खली ने अगर WWE से संन्यास ले लिया है तो उनका जीवन अब कैसे चलता है और वह कहां से कमाई करते हैंय
 
खली की नेटवर्थ कितनी है?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, द ग्रेट खली की कुल संपत्ति लगभग 45 से 50 करोड़ रुपये के बीच मानी जाती है. उनकी कमाई का मुख्य स्रोत WWE, फिल्मों में अभिनय, टीवी शो, विज्ञापन और विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम हैं. उन्होंने बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है. कई रियलिटी शो में हिस्सा लेने से उनकी लोकप्रियता और बढ़ी. द ग्रेट खली शानदार जीवनशैली जीते हैं. उनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां हैं. जालंधर और अपने पैतृक स्थान धिरैना में उनकी संपत्तियां हैं. हालांकि, वह आज भी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति माने जाते हैं.
 
खली ने खोली खुद की रेसलिंग एकेडमी
खली कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट (CWE) नाम की अपनी रेसलिंग अकादमी जालंधर में चलाते हैं. यहां देशभर से युवा रेसलिंग सीखने आते हैं. इस अकादमी से कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. द ग्रेट खली ने साबित किया है कि मेहनत और लगन से कोई भी व्यक्ति दुनिया में बड़ा नाम कमा सकता है. आज वह सिर्फ एक सफल रेसलर ही नहीं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा भी हैं.

Tags: the great khaliWWE
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