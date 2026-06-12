जब The Great Khali से नाराज हो गई थी बीवी, फोन किया और कहा- जल्दी इंडिया आओ, अमेरिका में कर दिया था कांड

किस करते नजर आए थे खली

इस दौरान उन्हें रिंग में मौजूद महिला रेसलर्स के साथ मजाकिया अंदाज में किस करते हुए दिखाया गया था. खली दरअइवी टोरेस को किस कर रहे थे. टीवी पर यह दृश्य देखने के बाद उनकी पत्नी हरमिंदर कौर खुश नहीं थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें यह सब देखकर काफी गुस्सा आया और उन्होंने खली से नाराजगी भी जताई और उन्होंने खली को तुरंत भारत आने के लिए कहा. उस समय यह मामला फैंस के बीच भी चर्चा का विषय बन गया था.

पत्नी को ऐसे समझाया था खली ने

बाद में खली ने अपनी पत्नी को समझाया कि WWE में जो कुछ भी होता है, वह पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है. इसका उनकी असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं होता. खली ने बताया कि रिंग में किए गए ऐसे सेगमेंट केवल दर्शकों के मनोरंजन के लिए होते हैं. खली की बात समझने के बाद हरमिंदर कौर का गुस्सा शांत हो गया और मामला वहीं खत्म हो गया. आज भी यह किस्सा WWE और द ग्रेट खली के करियर से जुड़े सबसे चर्चित किस्सों में गिना जाता है, जिसे फैंस अक्सर याद करते हैं.