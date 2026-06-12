जब The Great Khali से नाराज हो गई थी बीवी, फोन किया और कहा- जल्दी इंडिया आओ, अमेरिका में कर दिया था कांड

खली की पत्नी हरमिंदर कौर हैं, जिनसे उनकी शादी साल 2002 में हुई थी. दोनों लंबे समय से साथ हैं और उनके परिवार में एक बेटी और एक बेटा भी हैं. खली अक्सर अपने परिवार को लाइमलाइट से दूर रखते हैं, लेकिन WWE के एक पुराने सेगमेंट की वजह से उनकी पत्नी काफी चर्चा में आ गई थीं. WWE में कई बार मनोरंजन के लिए ऐसे सेगमेंट दिखाए जाते हैं जो पूरी तरह स्क्रिप्ट का हिस्सा होते हैं. खली भी एक समय “खली किस कैम” नाम के सेगमेंट में नजर आए थे.
किस करते नजर आए थे खली
इस दौरान उन्हें रिंग में मौजूद महिला रेसलर्स के साथ मजाकिया अंदाज में किस करते हुए दिखाया गया था. खली दरअइवी टोरेस को किस कर रहे थे. टीवी पर यह दृश्य देखने के बाद उनकी पत्नी हरमिंदर कौर खुश नहीं थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें यह सब देखकर काफी गुस्सा आया और उन्होंने खली से नाराजगी भी जताई और उन्होंने खली को तुरंत भारत आने के लिए कहा. उस समय यह मामला फैंस के बीच भी चर्चा का विषय बन गया था.