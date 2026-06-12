Home > खेल > जब The Great Khali से नाराज हो गई थी बीवी, फोन किया और कहा- जल्दी इंडिया आओ, अमेरिका में कर दिया था कांड

जब The Great Khali से नाराज हो गई थी बीवी, फोन किया और कहा- जल्दी इंडिया आओ, अमेरिका में कर दिया था कांड

The Great Khali: WWE के दौरान खली के साथ एक ऐसा वाकया भी हुआ था जिसने उनके पर्सनल लाइफ में थोड़ी परेशानी खड़ी कर दी थी. मामला यहां तक पहुंच गया था उनकी पत्नी ने उन्हें वापस इंडिया आने को कहा था.

By: Satyam Sengar | Published: June 12, 2026 1:01:39 PM IST

ग्रेट खली पर क्यों भड़क गई थी उनकी वाइफ?
ग्रेट खली पर क्यों भड़क गई थी उनकी वाइफ?


The Great Khali Wife: भारत के सबसे मशहूर WWE सुपरस्टार्स में से एक द ग्रेट खली (The Great Khali) ने रेसलिंग की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है. उनका असली नाम दलीप सिंह राणा है. रिंग में खली को उनके ताकतवर अंदाज और विशाल कद-काठी के लिए जाना जाता था. हालांकि, WWE करियर के दौरान एक ऐसा वाकया भी हुआ था जिसने उनके पर्सनल लाइफ में थोड़ी परेशानी खड़ी कर दी थी. आइए जानते हैं आखिर अमेरिका में क्या हुआ था.

खली की पत्नी हरमिंदर कौर हैं, जिनसे उनकी शादी साल 2002 में हुई थी. दोनों लंबे समय से साथ हैं और उनके परिवार में एक बेटी और एक बेटा भी हैं. खली अक्सर अपने परिवार को लाइमलाइट से दूर रखते हैं, लेकिन WWE के एक पुराने सेगमेंट की वजह से उनकी पत्नी काफी चर्चा में आ गई थीं. WWE में कई बार मनोरंजन के लिए ऐसे सेगमेंट दिखाए जाते हैं जो पूरी तरह स्क्रिप्ट का हिस्सा होते हैं. खली भी एक समय “खली किस कैम” नाम के सेगमेंट में नजर आए थे.

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किस करते नजर आए थे खली

इस दौरान उन्हें रिंग में मौजूद महिला रेसलर्स के साथ मजाकिया अंदाज में किस करते हुए दिखाया गया था. खली दरअइवी टोरेस को किस कर रहे थे. टीवी पर यह दृश्य देखने के बाद उनकी पत्नी हरमिंदर कौर खुश नहीं थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें यह सब देखकर काफी गुस्सा आया और उन्होंने खली से नाराजगी भी जताई और उन्होंने खली को तुरंत भारत आने के लिए कहा. उस समय यह मामला फैंस के बीच भी चर्चा का विषय बन गया था.

पत्नी को ऐसे समझाया था खली ने

बाद में खली ने अपनी पत्नी को समझाया कि WWE में जो कुछ भी होता है, वह पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है. इसका उनकी असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं होता. खली ने बताया कि रिंग में किए गए ऐसे सेगमेंट केवल दर्शकों के मनोरंजन के लिए होते हैं. खली की बात समझने के बाद हरमिंदर कौर का गुस्सा शांत हो गया और मामला वहीं खत्म हो गया. आज भी यह किस्सा WWE और द ग्रेट खली के करियर से जुड़े सबसे चर्चित किस्सों में गिना जाता है, जिसे फैंस अक्सर याद करते हैं.

Tags: the great khali
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