WWE रेसलर द ग्रेट खली का हुआ एक्सीडेंट! आगे चल रही कार से टकराई उनकी गाड़ी, बाल-बाल बचे

The Great Khali Car Accident: मशहूर WWE रेसलर द ग्रेट खली के साथ शनिवार (29 अगस्त) की शाम को बड़ा हादसा हो गया. हरियाणा के पानीपत टोल प्लाजा के पास खली की कार का एक्सीडेंट हो गया. पंजाब से सोनीपत जाते समय उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी आगे चल रही इनोवा कार से टकरा गई. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई. ग्रेट खली भी बाल-बाल बच गए. हालांकि उनकी गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. थोड़ी देर के लिए वहां पर अफरा-तफरी का भी माहौल बन गया था.

कैसे हुआ हादसा?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, द ग्रेट खली (The Great Khali) अपनी कार में पंजाब से सोनीपत जा रहे थे. रास्ते में पानीपत टोल प्लाजा के पास उनकी गाड़ी अचानक हादसे का शिकार हो गई. द ग्रेट खली की टीम के सदस्य अनिल शर्मा ने बताया कि हादसा गंभीर नहीं था. उन्होंने बताया कि खली की फॉर्च्यूनर के आगे एक इनोवा कार चल रही थी. टोल प्लाजा के पास इनोवा चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया.

इसकी वजह से खली की गाड़ी चला रहे ड्राइवर को भी तुरंत ब्रेक लगाना पड़ा, जिससे गाड़ी की आगे वाली कार से हल्की टक्कर हो गई. इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई. टीम की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, द ग्रेट खली पूरी तरह सेफ हैं. साथ ही वाहन में सवार अन्य लोगों को भी कोई चोट नहीं आई है. हालांकि इस हादसे में उनकी गाड़ी को नुकसान हुआ है.

pic.twitter.com/KIZ4AME70V The Great Khali was involved in a car accident today in India. He left the scene without any injuries.

😭 — I Love Wrestling (@AnogenY) August 30, 2026

दूसरी गाड़ी से रवाना हुए खली

इस घटना के बाद ग्रेट खली थोड़ी देर तक मौके पर रुके रहे. उनके कई वीडियोज भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें वो सड़क पर बातचीत करते घटनास्थल पर दिखाई दे रहे हैं. माहौल शांत होने के बाद ग्रेट खली अपनी दूसरी गाड़ी में बैठकर सोनीपत के लिए रवाना हो गए. इस हादसे की खबर मीडिया में आते ही खली के फैंस को चिंता बढ़ गई, लेकिन जब पता चला कि वो सुरक्षित हैं, तो सभी ने राहत की सांस ली.

ग्रेट खली का करियर

बता दें कि द ग्रेट खली का असली नाम दलीप सिंह राणा है. वह हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं. रेसलिंग की दुनिया में खली ने देश नाम खूब रोशन किया है. खासकर WWE में शामिल होने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में बढ़ गई. द ग्रेट खली ने कई बड़े रेसलरों के साथ मैच खेले. WWE में उन्होंने अपने अलग अंदाज से फैंस के बीच नई पहचान बनाई.