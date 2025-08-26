Home > खेल > Virat Kohli ने चेतेश्वर पुजारा के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट, जानें क्यों कहा थैंक्यू?

Virat Kohli: विराट कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर चेतेश्वर पुजारा के लिए एक खास संदेश शेयर किया है। विराट ने पुजारा के साथ टेस्ट मैच की एक तस्वीर शेयर की, इसके साथ ही कोहली ने लिखा कि 'चौथे नंबर पर मेरा काम आसान बनाने के लिए थैंक्यू Pujji'।

Published: August 26, 2025 21:17:00 IST

Virat Kohli On Cheteshwar Pujara Retirement: भारतीय टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने 24 अगस्त को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। पुजारा के संन्यास के बाद सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर से लेकर शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं, पुजारा के क्रिकेट से संन्यास लेने पर विराट कोहली की प्रतिक्रिया सामने आई है। विराट ने पुजारा के साथ खेले गए मैचों को खास अंदाज में याद किया है।

विराट कोहली ने शेयर की भावुक पोस्ट

विराट कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर चेतेश्वर पुजारा के लिए एक खास संदेश शेयर किया है। विराट ने पुजारा के साथ टेस्ट मैच की एक तस्वीर शेयर की, इसके साथ ही कोहली ने लिखा कि ‘चौथे नंबर पर मेरा काम आसान बनाने के लिए थैंक्यू Pujji’। चेतेश्वर पुजारा टेस्ट में तीसरे नंबर पर और विराट चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते थे। विराट के आने से पहले पुजारा विपक्षी टीम के लिए रनों का पहाड़ खड़ा कर देते थे।

विराट कोहली ने पुजारा के लिए आगे लिखा कि ‘आपका करियर बेहद शानदार रहा। आने वाले समय के लिए आपको शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर आपके साथ रहे।’ चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में 7000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। राहुल द्रविड़ के बाद पुजारा को क्रिकेट की दीवार कहा जाने लगा, क्योंकि वह विपक्षी टीम के गेंदबाज़ों के सामने दीवार की तरह खड़े रहते थे। किसी भी गेंदबाज़ के लिए पुजारा को आउट करना बेहद मुश्किल होता था।

रोहित-विराट-पुजारा का संन्यास

चेतेश्वर पुजारा के संन्यास लेने से पहले, रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इसी साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। रोहित शर्मा ने 7 मई को टेस्ट से संन्यास की घोषणा की थी। वहीं, विराट कोहली ने भी रोहित के पाँच दिन बाद, 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। एक समय में इन तीनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को मज़बूती से चलाया था और आज तीनों ही खिलाड़ी एक-एक करके टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं।

