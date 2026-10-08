क्या टेस्ट मैच के बीच बदली जाएगी गेंद, पिंक बॉल को लेकर क्या है नया नियम? MCC अधिकारी ने समझाया

Test Cricket pink ball rule: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) अक्सर बदलते समय के साथ क्रिकेट के नियमों में बदलाव करता रहता है. हाल ही में ICC ने टेस्ट क्रिकेट को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं, जो 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं. इसमें सबसे बड़ा बदलाव पिंक बॉल को लेकर हुआ है. नई कंडीशन के तहत अगर दोनों टीमों के कप्तान सहमत होते हैं, तो वे मैच से पहले पिंक बॉल से मुकाबला खेलने पर सहमति बना सकते हैं. इस नियम को लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है. क्रिकेट फैंस का सवाल है कि क्या मैच के बीच में भी रेड बॉल की जगह पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है? अब इस नियम को लेकर मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) के क्रिकेट हेड फ्रेजर स्टीवर्ट ने खुलकर बात की है और समझाया है.

MCC अधिकारी ने समझाया नियम

MCC के क्रिकेट हेड फ्रेजर ने कहा कि आधुनिक क्रिकेट बल्लेबाजों के अनुकूल हैं. अब ICC के नियमों के अनुसार, समय बर्बाद करने पर 5 पेनल्टी रन मिलते हैं. यह नियम हमेशा से मौजूद था. बस इसे बहुत कम लागू किया जाता था. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि अब ICC ने कहा है कि हम इस पर थोड़ी सख्ती से काम करने जा रहे हैं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘खेल को तेज करने के लिए हम जितना अधिक प्रयास कर सकें, उतना ही बेहतर है. वरना जो दर्शक क्रिकेट देखने के लिए बहुत सारा पैसा देते हैं, उन्हें खुद को ठगा हुआ महसूस होता है.’

पिंक बॉल को लेकर क्या बोले MCC अधिकारी?

डे-नाइट टेस्ट में पहले से पिंक बॉल से खेलने की अनुमति है. हालांकि अब सिर्फ दिन में होने वाले टेस्ट मैच में भी पिंक बॉल के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है. इसको लेकर MCC अधिकारी ने कहा कि यह क्रिकेट का नियम नहीं, बल्कि ICC की प्लेइंग कंडीशन का हिस्सा है. उन्होंने कहा, ‘मेरा मानना ​​है कि किसी द्विपक्षीय सीरीज में मान लीजिए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच हो रहा है, तो यह उन दोनों पर निर्भर करता है कि वे किसी विशेष मैच के लिए आपसी सहमति बनाएं कि क्या वे गुलाबी गेंद का उपयोग करने जा रहे हैं?’

उन्होंने आगे कहा, ‘कुछ लोगों ने सोचा है कि आप लाल गेंद से शुरुआत कर सकते हैं और फिर जब थोड़ा अंधेरा होने लगे, तो पिंक बॉल पर स्विच कर सकते हैं. मेरी समझ के अनुसार ऐसा नहीं होने जा रहा है. दोनों पक्षों को सहमत होना होगा और यदि वे गुलाबी गेंद से खेलने के लिए खुश हैं, तो शायद इसलिए क्योंकि उनका मानना ​​है कि इसका मतलब खराब मौसम के बाद भी अधिक समय तक खेल जारी रखा जा सकता है.’

स्लो ओवर रेट पर भी चर्चा

स्लो ओवर रेट को लेकर उन्होंने कहा कि नियमों में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों टीमों के लिए उपाय हैं. इन नियमों को लागू करना अंपायरों का काम है और अगर उन्हें लगता है कि खेल की गति धीमी है, चाहे वह फील्डिंग कप्तान हो या बल्लेबाजी करने वाली टीम, तो उन्हें चेतावनी दी जाती है. इसके बाद पेनल्टी रन लगाए जाएंगे. हालांकि अंपायरों को इसे लागू करने की आवश्यकता है. साथ ही उन्हें मैच रेफरी का समर्थन होना चाहिए.