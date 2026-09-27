SA vs AUS: बावुमा ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड, डुप्लेसी को छोड़ा पीछे…

SA vs AUS: साउथ अफ्रीका के कप्तान तेंबा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार शतक लगाकर इतिहास रच दिया. रविवार, 27 सितंबर को जोहान्सबर्ग के द वांडरर्स स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बावुमा ने तीन अंकों का आंकड़ा छूते ही एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वह साउथ अफ्रीका के लिए वनडे में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए. बावुमा ने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की मौजूदा सीरीज के दौरान हासिल की.

बावुमा ने 36 साल और 133 दिन की उम्र में वनडे शतक पूरा किया. इससे पहले यह रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस के नाम था. डु प्लेसिस ने 6 जुलाई 2019 को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान के तौर पर 94 गेंदों में 100 रन बनाए थे. उस समय उनकी उम्र 34 साल और 358 दिन थी. अब बावुमा ने उनसे आगे निकलकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

112 गेंदों में पूरा किया शतक

जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे दूसरे वनडे में बावुमा को शतक तक पहुंचने के लिए 112 गेंदों का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह उनका दूसरा वनडे शतक है. साउथ अफ्रीका के कप्तान के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने के मामले में वह फाफ डु प्लेसिस से पीछे हैं. डु प्लेसिस ने कप्तान रहते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे शतक लगाए थे. बावुमा के इस शतक ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेट में एक खास उपलब्धि जरूर जोड़ दी है.

खुर्रम खान के नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड

वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में कप्तान के तौर पर शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड संयुक्त अरब अमीरात के खुर्रम खान के नाम है. उन्होंने 30 नवंबर 2014 को दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 132 रन बनाए थे. उस समय उनकी उम्र 43 साल और 162 दिन थी. वहीं, आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों के खिलाड़ियों में यह रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के क्रेग एर्विन के नाम है. उन्होंने 18 जून 2023 को हरारे में नेपाल के खिलाफ नाबाद 121 रन बनाए थे. तब उनकी उम्र 37 साल और 303 दिन थी.