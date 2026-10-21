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179 रन, 9 घंटे बैटिंग… टेम्बा बावुमा ने तोड़ा ‘हिटमैन’ का रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काटा गदर!

Temba Bavuma World Record: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक लगाकर टेम्बा बावुमा ने इतिहास रच दिया है. वह WTC में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाले सबसे ज्यादा उम्र के कप्तान बन गए हैं. उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 21, 2026 11:50:24 AM IST

टेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड.
टेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड.


Temba Bavuma World Record: साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. इस मुकाबले में कप्तान टेम्बा बावुमा ने 334 गेंद पर 179 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की. ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी की सामने टेम्बा बावुमा अपनी टीम के लिए दीवार बनकर खड़े हो गए. उनकी यह ऐतिहासिक पारी उस समय आई, जब साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 40 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे.

टेम्बा बावुमा ने शतक लगाकर न सिर्फ साउथ अफ्रीका को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला, बल्कि एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. दरअसल, टेम्बा बावुमा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए हैं. इस पारी के साथ टेम्बा बावुमा ने भारत के पूर्व कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

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बावुमा ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

कप्तान टेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 179 रनों की पारी खेलकर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया. उन्होंने WTC में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान के तौर पर 36 साल 154 दिन की उम्र में शतक लगाया. वहीं, पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने साल 2023 में नागपुर में कप्तान के तौर पर 35 साल और 285 दिन की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाने का कारनामा किया था.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाले चौथे कप्तान

टेम्बा बावुमा ने अपनी शतकीय पारी के साथ एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले साउथ अफ्रीका के सिर्फ चौथे कप्तान है. उनसे पहले ग्रीम स्मिथ, जैक्स कैलिस और फाफ डु प्लेसिस ने यह कारनामा किया है.

क्रीज पर बिताए 9 घंटे

इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 40 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए. इसके बाद 110 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका के 6 विकेट गिर गए. वहां से कप्तान टेम्बा बावुमा ने टीम की पारी को संभाला. उन्होंने क्रीज पर 9 घंटे से ज्यादा का समय बिताया और 334 गेंदों का सामना करते हुए 179 रन बनाए. उनके अलावा मार्को यान्सन ने 85 और सिमोन हार्मर ने 82 रनों की शानदार पारी खेली. इसके दम पर साउथ अफ्रीका ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट बनाकर 425 रन के स्कोर पर पारी घोषित की. इसके जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 3 रन के स्कोर पर 1 विकेट खो दिए हैं.

Tags: rohit sharmaSA vs AUSTemba Bavuma
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