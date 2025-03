चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले टीम इंडिया का वीडियो वायरल, रोहित बोले “1.4 अरब लोग मेरे साथ हैं!

नई दिल्ली: चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जैसे-जैसे करीब आ रहा है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से पूछा गया कि टीम में उन्हें सबसे ज्यादा समर्थन कौन देता है। खिलाड़ियों के जवाबों ने न केवल उनकी आपसी समझ और तालमेल को दर्शाया, बल्कि टीम के भीतर मौजूद सच्ची एकता को भी उजागर किया।

सबसे पहले यह सवाल भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से किया गया। अपनी विनम्रता और नेतृत्व क्षमता के लिए पहचाने जाने वाले कोहली ने कहा, “पूरी टीम मेरा समर्थन करती है, और हम सभी एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जब भी किसी खिलाड़ी का दिन अच्छा नहीं होता, तो हम उसे प्रोत्साहित करते हैं ताकि वह अगले मैच में बेहतर प्रदर्शन कर सके। यही असली टीम स्पिरिट होती है।”

इसके बाद यही सवाल सूर्यकुमार यादव से किया गया। उन्होंने कोहली की बात को दोहराते हुए कहा,”पूरी टीम मुझे सपोर्ट करती है। क्रिकेट एक टीम गेम है, और हर कोई एक-दूसरे का समर्थन करता है।”

जब विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत से यही सवाल पूछा गया, तो उन्होंने अपने चिर-परिचित मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, “मैं खुद को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता हूं!” उनका यह जवाब बाकी खिलाड़ियों से थोड़ा अलग था, लेकिन इसने टीम के खुशनुमा माहौल को दर्शाया।

स्पिनर कुलदीप यादव ने भी टीम की एकता पर जोर देते हुए कहा,”पूरी टीम मेरा समर्थन करती है।”

हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने अपनी राय साझा करते हुए कहा, “जसप्रीत बुमराह और पूरी टीम हमेशा मेरा समर्थन करती है।”

जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से यही सवाल किया गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “बिल्कुल, पूरी टीम मेरा समर्थन करती है, लेकिन 1.4 अरब लोग भी मेरे साथ हैं!”उनके इस जवाब ने न केवल टीम के आपसी तालमेल को उजागर किया, बल्कि भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के अटूट प्यार और समर्थन को भी दर्शाया।

