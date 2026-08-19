India WTC Qualification Scenario: श्रीलंका के खिलाफ जीत से नहीं बनेगा काम, आगे दिग्गज टीमों से मुकाबला, भारत कैसे करेगा क्वालीफाई?

India WTC Qualification Scenario | WTC Qualification Scenario: भारतीय क्रिकेट टीम ने गाले में खेले गए पहले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है. शुभमन गिल की कप्तानी में मिली इस जीत से भारत की पाइंट परसेंटेज में सुधार हुआ है. हालांकि, फाइनल में जगह बनाने के लिए टीम को अभी कई अहम मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाली दो टीमों का फैसला पाइंट परसेंटेज के आधार पर होगा.

पहले टेस्ट में जीत के बाद भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पाइंट टेबल में 53.33 प्रतिशत पाइंट के साथ पांचवें स्थान पर है. भारत की नजर अब 23 अगस्त से कोलंबो में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट को जीतकर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज 2-0 से अपने नाम करने पर होगी. अगर भारत दोनों टेस्ट जीत लेता है तो उसका पाइंट परसेंटेज 60 प्रतिशत के करीब पहुंच सकता है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 60 प्रतिशत के आसपास का आंकड़ा टॉप दो में जगह बनाने के लिए मजबूत माना जाता है.

भारत के लिए आगे की राह

श्रीलंका के बाद भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलने हैं. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत का दौरा करेगी. यही सीरीज भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभियान की आखिरी सीरीज होगी. यानी भारत के पास अभी कुल नौ टेस्ट मैच बाकी हैं. फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को इनमें से कम से कम पांच या छह मुकाबले जीतने की जरूरत पड़ सकती है. 5 से कम जीत पर भारत मुश्किल में फंस सकता है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच महत्वपूर्ण

टीम को न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट की सीरीज काफी महत्वपूर्ण होगी. भारत को घरेलू मैदान पर अपना पुराना दबदबा वापस हासिल करना होगा. भारत के लिए न्यूजीलैंड दौरा भी आसान नहीं होगा. वहां की परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रहती हैं. ऐसे में जसप्रीत बुमराह की वापसी भारत के लिए बड़ी राहत हो सकती है. बुमराह के साथ युवा तेज गेंदबाजों की मौजूदगी भारत के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करेगी.