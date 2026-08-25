Home > खेल > गंभीर की टीम इंडिया WTC फाइनल खेलेगी या नहीं! पूर्व हेड कोच ने दिया जवाब, बोले- भारत रेस में पीछे…

गंभीर की टीम इंडिया WTC फाइनल खेलेगी या नहीं! पूर्व हेड कोच ने दिया जवाब, बोले- भारत रेस में पीछे…

Team India WTC Final: टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच गौतम गंभीर का मानना है कि भारत WTC फाइनल की रेस में थोड़ा पीछे रह गया है. उन्होंने कहा कि भारत के लिए न्यूजीलैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज जीतना आसान नहीं होगा. इसके बाद घर पर ऑस्ट्रेलिया को हराना भी काफी मुश्किल होगी.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 25, 2026 2:50:38 PM IST

राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया के WTC फाइनल क्वालीफिकेशन पर जवाब दिया.
राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया के WTC फाइनल क्वालीफिकेशन पर जवाब दिया.


Team India WTC Final: शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया श्रीलंका में शानदार प्रदर्शन कर रही है. ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से लिहाज से यह सीरीज भारत के लिए काफी अहम है. इस बीच टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) का बयान सामने आया है. राहुल द्रविड़ का मानना है कि टीम इंडिया WTC फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की रेस में थोड़ा पीछे छूट गया है.

पूर्व हेड कोच ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत WTC फाइनल में पहुंचने में सफल रहेगा. उन्होंने कहा कि अगर भारत मौजूदा स्थिति के बावजूद फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लेता है, तो यह शानदार उपलब्धि होगी. जानें टीम इंडिया कैसे कर सकती है क्वालीफाई…

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क्या टीम इंडिया WTC फाइनल में पहुंच पाएगी?

पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने जियोस्टार पर बातचीत करते हुए टीम इंडिया के WTC फाइनल क्वालीफिकेशन पर बात की. द्रविड़ का कहना है कि भारतीय टीम अभी WTC फाइनल की रेस में थोड़ा पीछे चल रही है, लेकिन टीम इंडिया बहुत शानदार है. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को किसी भी लेवल पर कम नहीं आंका जा सकता है. द्रविड़ ने कि जिस तरह से भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज (IND vs SL) की शुरुआत की है, वो उनका पहला कदम है. बता दें कि भारत ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ 1-0 से बढ़त बना ली है. इसके बाद कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भी मजबूत पकड़ बना ली है.

न्यूजीलैंड में भारत की जीत आसान नहीं

राहुल द्रविड़ ने WTC फाइनल की राह में आने वाली बड़ी बाधा का बात की. उन्होंने कहा कि अक्टूबर में न्यूजीलैंड दौरे पर टीम को विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा जैसे रिटायर्ड खिलाड़ियों के अनुभव की कमी महसूस होगी. उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके घरेलू मैदानों पर खेलना हमेशा एक चुनौती होती है. न्यूजीलैंड की टीम कड़ी चुनौती पेश करती है.

भारत के कई युवा खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड जैसी परिस्थितियों में नहीं खेला है, जिसकी वजह यह बड़ी चुनौती बन जाती है. द्रविड़ का कहना है कि उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी इस दौरे के लिए पूरी तरह फिट रहेंगे, लेकिन टीम को विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की कमी खलेगी.

ऑस्ट्रेलिया भी पेश करेगी कड़ी चुनौती

टीम इंडिया के पूर्व कोच ने आगे कहा कि कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज भी भारत के लिए आसान नहीं होने वाली है. ऑस्ट्रेलियाई टीम में कई ऐसे खिलाड़ी होंगे, जो जनवरी में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में परफॉर्म करने के लिए बेताब होंगे. द्रविड़ ने कहा कि यह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की एक ऐसी पीढ़ी है, जिसने भारत में जीत हासिल नहीं की है. इसलिए वे ऐसा करने के लिए बेताब होंगे.

ये भी पढ़ें: सचिन के साथ डेब्यू, आखिरी मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट, फिर गायब! अब क्या कर रहे विवेक राजदान?

भारत के लिए WTC फाइनल की राह

अगर भारत को WTC फाइनल में पहुंचना है, तो अपने बाकी मैचों में से ज्यादातर मैचों में जीत हासिल करती है. फिलहाल भारत कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेल रही, जिसमें मजबूत स्थिति में पहुंच गई है. अगर भारत इस मैच में जीत हासिल करता है, तो मौजूदा साइकिल में टीम इंडिया के पास 7 मुकाबले बचेंगे. इसमें से भारत को WTC फाइनल का टिकट पक्का करने के लिए कम से कम 6 मैच जीतने होंगे.

हालांकि अगर भारतीय टीम 5 मैच भी जीत लेती है, तो WTC फाइनल में पहुंचने के काफी ज्यादा चांसेस होंगे. वहीं, अगर 5 से कम जीत मिलती है, तो भारत को फाइनल का टिकट मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा. बता दें कि भारत की अगली टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ होगी, जिसमें 2 मैच खेले जाएंगे. इसके बाद भारतीय टीम घर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी.

Tags: Rahul DravidTeam IndiaWTC Final
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