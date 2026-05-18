WTC फाइनल की रेस में पिछड़ा भारत! IPL के बाद फाइनल का टिकट दिलाएगी यह टेस्ट सीरीज!

IPL 2026 के रोमांच के बाद, टीम इंडिया एक बिल्कुल नए मिशन पर निकलने वाली है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति सुधारने और फाइनल का टिकट पक्का करने के लिए BCCI ने एक बड़ा और मास्टर प्लान तैयार किया है. भारत का सामना एक ऐसी टीम से होने जा रहा है, जहाँ जीत बेहद जरूरी है. जानिए आखिर क्या है ये पूरा शेड्यूल और कैसे ये दो टेस्ट मैच टीम इंडिया की किस्मत बदल सकते हैं.

IPL 2026 के बाद, टीम इंडिया का मुकाबला अफगानिस्तान, आयरलैंड और इंग्लैंड से होना है. टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच खेला जाएगा, हालांकि यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) साइकिल में नहीं गिना जाएगा. टीम इंडिया अभी WTC पॉइंट्स टेबल में पीछे चल रही है और BCCI ने उन्हें टॉप पर पहुंचाने के लिए एक नई रणनीति बनाई है. श्रीलंका के खिलाफ भारत की आने वाली टेस्ट सीरीज़ के बारे में अब अहम जानकारी सामने आई है.

टेस्ट सीरीज के बारे में बड़ा खुलासा

श्रीलंका और भारत के बीच टेस्ट सीरीज़ अगस्त के दूसरे हाफ में होनी है. हालांकि दो टेस्ट मैचों की आधिकारिक तारीखें अभी जारी नहीं की गई हैं लेकिन Cricbuzz की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह सीरीज़ 15 अगस्त से 27 अगस्त के बीच खेली जाएगी. यह सीरीज़ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा है। टीम इंडिया इन दोनों मैचों में जीत हासिल करके WTC पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करेगी.

T20 सीरीज़ पर क्या अपडेट है?

अभी तक यह पक्का नहीं है कि अगस्त 2026 में भारत के श्रीलंका दौरे में T20 सीरीज़ भी शामिल होगी या नहीं. कुछ समय पहले, ऐसी खबरें आई थीं कि कार्यक्रम में तीन मैचों की T20 सीरीज़ भी जोड़ी जा सकती है. Lanka Premier League 9 अगस्त को खत्म होने वाली है. इसके बाद श्रीलंकाई टीम भारत के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. दोनों देशों के बीच T20 सीरीज़ के बारे में और जानकारी जल्द ही सामने आने की उम्मीद है.

WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल की ताजा स्थिति

1. ऑस्ट्रेलिया: 8 मैच, 7 जीत , 1 हार , 0 टाई/ड्रॉ , 84 पॉइंट्स , 87.50%

2. न्यूज़ीलैंड: 3 मैच , 2 जीत , 0 हार 1 टाई/ड्रॉ 28 पॉइंट्स 77.78%

3. साउथ अफ्रीका: 4 मैच 3 जीत 1 हार 0 टाई/ड्रॉ 36 पॉइंट्स | 75.00%

4. श्रीलंका: 2 मैच 1 जीत 0 हार 1 टाई/ड्रॉ 16 पॉइंट्स 66.67%

5. भारत: 9 मैच 4 जीत 4 हार 1 टाई/ड्रॉ 52 पॉइंट्स 48.15%

6. बांग्लादेश: 3 मैच 1 जीत 1 हार 1 टाई/ड्रॉ 16 पॉइंट्स 44.44%

7. इंग्लैंड: 10 मैच 3 जीत 6 हार 1 टाई/ड्रॉ 38 पॉइंट्स 31.67%

8. पाकिस्तान: 3 मैच 1 जीत 2 हार 0 टाई/ड्रॉ 4 पॉइंट्स 11.11%

9. वेस्ट इंडीज़: 8 मैच 0 जीत 7 हार 1 टाई/ड्रॉ 4 पॉइंट्स 4.17%