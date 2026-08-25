IND vs SL: चौथे दिन क्या हो टीम इंडिया की रणनीति, बल्लेबाजी करें या फॉलोऑन दें? पुजारा ने दिया सजेशन

IND vs SL: भारतीय टीम ने कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन 9 विकेट पर 503 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी. इसके जवाब में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 83.4 ओवर में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए. मेजबान टीम को फॉलोऑन से बचने के लिए अभी 39 रन और बनाने हैं. ऐसे में चौथे दिन भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि श्रीलंका को फॉलोऑन दिया जाए या टीम दोबारा बल्लेबाजी करने उतरे. पूर्व क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने टीम इंडिया को दोबारा बल्लेबाजी करने की सलाह दी है.

पूर्व भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने भारत की रणनीति को लेकर अपनी राय दी है. उनका मानना है कि अगर श्रीलंका फॉलोऑन नहीं बचा पाता है, तब भी भारत सीधे फॉलोऑन देने के बजाय एक बार फिर बल्लेबाजी कर सकता है. पुजारा के मुताबिक, भारत को तेजी से रन बनाकर चौथे दिन चाय के समय के आसपास पारी घोषित करनी चाहिए. इसके बाद टीम के पास श्रीलंका को आउट करने के लिए करीब 110 से 120 ओवर हो सकते हैं. बारिश के कारण खेल में रुकावट की संभावना को देखते हुए यह रणनीति फायदेमंद हो सकती है.

तेज गेंदबाजों को आराम देना जरूरी

पुजारा ने भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की थकान का भी जिक्र किया. दोनों गेंदबाज श्रीलंका की पहली पारी में नई गेंद से काफी ओवर कर चुके हैं. पुजारा ने कहा; “भारतीय टीम को बहुत तेजी से बल्लेबाजी करनी होगी और चाय के समय के करीब पारी घोषित करनी होगी. अगर श्रीलंकाई बल्लेबाज दो घंटे बल्लेबाजी करते हैं तो भारत के लिए मुश्किल होगी. उम्मीद है कि वे एक घंटे में दोनों विकेट हासिल कर लें.”

फॉलोऑन से पहले गेंदबाजों की फिटनेस अहम

पुजारा के मुताबिक, दोबारा बल्लेबाजी करने से भारतीय गेंदबाजों को जरूरी आराम मिल जाएगा. उन्होंने कहा; “आप इसे दोनों तरह से देख सकते हैं. यह मेरा नजरिया है क्योंकि हमारे गेंदबाज थके हुए हैं. दोनों तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से काफी गेंदबाजी की है.” उन्होंने यह भी कहा कि अगर श्रीलंका चौथे दिन सिर्फ चार विकेट गंवाता है, तो भारत के लिए आखिरी दिन चुनौती बढ़ सकती है. इसलिए फॉलोऑन का फैसला लेने से पहले गेंदबाजों की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी होगा.