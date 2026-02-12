Home > क्रिकेट > भारत कितनी बार हारा नॉन-टेस्ट टीम से? इंटरनेशनल मैच का रिकॉर्ड का पूरी लिस्ट यहां देखें

भारत कितनी बार हारा नॉन-टेस्ट टीम से? इंटरनेशनल मैच का रिकॉर्ड का पूरी लिस्ट यहां देखें

India vs Non-Test Team: T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडियन टीम को कड़ी टक्कर दी थी. एक समय ऐसा लगा कि यूनाइटेड स्टेट्स मैच जीत सकता है, लेकिन फिर भारतीय  प्लेयर्स ने कमबैक किया था.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 12, 2026 6:34:46 PM IST

इंटरनेशनल मैच का रिकॉर्ड का पूरी लिस्ट यहां देखें
इंटरनेशनल मैच का रिकॉर्ड का पूरी लिस्ट यहां देखें


India vs Non-Test Team: T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडियन टीम को कड़ी टक्कर दी थी. एक समय ऐसा लगा कि यूनाइटेड स्टेट्स मैच जीत सकता है, लेकिन फिर भारतीय  प्लेयर्स ने कमबैक किया था. इंडिया ने यह मैच 29 रन से जीत लिया था. हालांकि मैच काफी करीबी लग रहा था, लेकिन सवाल उठे कि क्या इंडियन टीम कभी किसी नॉन-टेस्ट टीम से हारी है. तो यह कब और कहां हुआ? तो आज हम आपको एसोसिएट टीमों के खिलाफ इंडिया के रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे. आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत ने सालों तक एसोसिएट टीमों के खिलाफ अपना दबदबा बनाए रखा है. हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन ऐसे मौके आए हैं जब किसी नॉन-टेस्ट टीम ने इंडिया को हराया है. नीचे दी गई लिस्ट देखें…

You Might Be Interested In

श्रीलंका के खिलाफ पहली हार

1979 के ODI वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की पहली नॉन-टेस्ट हार हुई थी. यह मैच इंग्लैंड के मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया था. उस समय श्रीलंका को टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस शानदार था. वर्ल्ड कप के बड़े स्टेज पर श्रीलंका ने इंडिया को 47 रन से हराया था. इस मैच में सोमचंद्र डी सिल्वा ने 3 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों को हैरान कर दिया था. श्रीलंका की यह जीत क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक मानी जाती है, क्योंकि यह श्रीलंका का पहला वर्ल्ड कप था.

IND vs PAK: बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बनेगा सबसे बड़ा सिरदर्द? जानिए पाकिस्तान की 5 कमजोरियां

केन्या ने भारत को हराया

1998 में केन्या ने भारत को चौंका दिया था. ग्वालियर में खेले गए एक मैच में केन्या ने भारत को 69 रन से हरा दिया था. पहले बैटिंग करते हुए, केन्या ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 265 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम 196 के स्कोर पर ढेर हो गई थी. केन्या के मॉरिस ओडुम्बे ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने पहले बल्ले से 83 रन बनाए और फिर गेंद से 3 विकेट लिए थे.

You Might Be Interested In

केन्या तीसरी बार हारा

भारत पिछली बार केन्या से हारा था. यह एसोसिएट टीम के खिलाफ भारतीय टीम की तीसरी हार थी. 2001 के एक मैच में केन्या ने भारतीय टीम को 70 रन से हराया था. यह मैच दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में खेला गया था. पहले बैटिंग करते हुए केन्या ने 6 विकेट पर 246 रन बनाए थे. जवाब में इंडिया 176 रन पर आउट हो गई थी. केन्या के थॉमस ओडोयो ने 51 रन बनाए और तीन विकेट लिए थे.

Anaya Bangar: अनाया बांगड़ कराने जा रही जेंडर-रिसाइनमेंट सर्जरी, शरीर में होंगे ये बदलाव, जानें ये क्या होता है?

एसोसिएट टीमों के खिलाफ भारत का दबदबा

भारतीय टीम आखिरी बार 2001 में किसी एसोसिएट टीम से हारी थी. तब से इंडियन टीम लगातार एसोसिएट टीमों पर हावी रही है. दिलचस्प बात यह है कि भारत बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से तब तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हारा जब तक उन्हें टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था.

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक...

February 12, 2026

कैसा रहेगा आज का मौसम?

February 12, 2026

इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स

February 11, 2026

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026
भारत कितनी बार हारा नॉन-टेस्ट टीम से? इंटरनेशनल मैच का रिकॉर्ड का पूरी लिस्ट यहां देखें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत कितनी बार हारा नॉन-टेस्ट टीम से? इंटरनेशनल मैच का रिकॉर्ड का पूरी लिस्ट यहां देखें
भारत कितनी बार हारा नॉन-टेस्ट टीम से? इंटरनेशनल मैच का रिकॉर्ड का पूरी लिस्ट यहां देखें
भारत कितनी बार हारा नॉन-टेस्ट टीम से? इंटरनेशनल मैच का रिकॉर्ड का पूरी लिस्ट यहां देखें
भारत कितनी बार हारा नॉन-टेस्ट टीम से? इंटरनेशनल मैच का रिकॉर्ड का पूरी लिस्ट यहां देखें