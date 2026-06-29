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Team India Schedule: आयरलैंड में हुई बेइज्जती… अब इस धुरंधर टीम से होगी भारत की टक्कर, नोट करें शेड्यूल

Team India Schedule: भारतीय टीम आयरलैंड दौरे को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने के इरादे से अगले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. इंग्लैंड दौरे पर भारत को 5 मैचों की टी20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. देखिए इस दौरे का शेड्यूल...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 29, 2026 2:03:48 PM IST

भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे का शेड्यूल.
भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे का शेड्यूल.


Team India Schedule: भारतीय क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरा खत्म हो गया है. इस दौरे पर भारत को आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. इस सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रनों से हराया. फिर रविवार को खेले गए दूसरे टी20 मैच में 1 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ भारत की लंबे समय से चली आ रही सीरीज जीत का सिलसिला भी टूट गया है. भारतीय टीम ने लगातार 16 टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीतने के बाद कोई सीरीज गंवाई है.

ऐसे में अब भारतीय टीम आयरलैंड को भुलाकर इंग्लैंड टूर पर फोकस करना चाहिए. भारतीय टीम के सामने अगली चुनौती इंग्लैंड की है. भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. देखिए पूरा शेड्यूल…

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भारत के इंग्लैंड दौरे का शेड्यूल

भारतीय टीम (Team India) का इंग्लैंड दौरा 1 जुलाई से शुरू होगा. पहले दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का पहला टी20 मैच 1 जुलाई को खेला जाएगा, जो चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रीवरसाइड मैदान पर होगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा. इसके बाद दूसरा टी20 मैच 4 जुलाई को मैनचेस्टर के ऐतिहासिक ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा. फिर तीसरा टी20 मुकाबला 7 जुलाई को रात 10 बजे शुरू होगा, जो नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें: IND vs IRE: टीम इंडिया का बुरा हाल! आयरलैंड को टी20 सीरीज में किया क्लीन स्वीप, 2-0 से चटाई धूल

फिर 9 जुलाई को चौथा टी20 मैच ब्रिस्टल के मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला भी रात 10 बजे से शुरू होगा. इसके बाद टी20 सीरीज का आखिरी और 5वां मुकाबला 11 जुलाई को साउथैम्पटन के यूटिलिटा बाउल में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा.

वनडे सीरीज का शेड्यूल

टी20 सीरीज के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी. इस सीरीज का पहला मैच 16 जुलाई को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा वनडे मैच 19 जुलाई को होगा, जबकि तीसरा वनडे मुकाबला 22 जुलाई को होगा. इस सीरीज का पहला और तीसरा वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े 3 बजे से खेला जाएगा, जबकि दूसरा वनडे शाम साढ़े 5 बजे से शुरू होगा. इस सीरीज में भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते नजर आएंगे.

Tags: Team India
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