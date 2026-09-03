BCCI का मास्टरप्लान! विश्व कप से पहले अफ्रीकी धरती पर उतरेगी टीम इंडिया, 6 वनडे खेलने की तैयारी

World Cup 2027: भारतीय टीम ने विश्व कप 2027 के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. यह विश्व कप साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा. टूर्नामेंट के ज्यादातर मुकाबले साउथ अफ्रीका में खेले जाएंगे. ऐसे में BCCI ने भारतीय टीम को विश्व कप से पहले साउथ अफ्रीका भेजने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए BCCI की बातचीत साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से हो रही है. BCCI चाहती है कि विश्व कप 2027 से पहले टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज खेले. इससे टीम के खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका के पिचों के बारे में पता चल जाएगा, जिसके हिसाब से तैयारी की जा सकेगी.

कितने मैच खेले जाएंगे?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, BCCI विश्व कप से पहले साउथ अफ्रीका में 4-6 मैचों की वनडे सीरीज आयोजित करवाना चाहता है. BCCI ने भारतीय टीम मैनेजमेंट के अनुरोध के बात यह कदम उठाया है. टीम मैनेजमेंट चाहती है कि विश्व कप खेलने से पहले टीम के युवा खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका के कंडीशन में मैच खेलने का अनुभव मिल जाए. यह विश्व कप के लिहाज से भारतीय टीम के लिए काफी अहम सीरीज हो सकती है. बता दें कि भारतीय टीम ने साल 2024 में T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा किया था. इसके बाद अब विश्व कप 2027 से पहले भारत का साउथ अफ्रीका में कोई दौरा नहीं है.

The BCCI in talks with Cricket South Africa to squeeze in an ODI series, to prepare for the 2027 World Cup. The ODI series could comprise 4-6 matches leading up to the World Cup. (Express Sports). pic.twitter.com/UCXgGHvcZ8 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 2, 2026

गंभीर की मैनेजमेंट ने की थी मांग?

भारतीय टीम मैनेजमेंट ने BCCI से अपील की थी कि विश्व कप से पहले साउथ अफ्रीका में एक वनडे सीरीज आयोजित कराई जाए. इससे भारतीय टीम के खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका के हालातों में खुद को ढालने का मौका मिलेगा. दरअसल, साउथ अफ्रीका की पिचें तेज स्पीड और ज्यादा बाउंस के लिए जानी जाती हैं. ऐसे में अगर भारतीय खिलाड़ी एक पूरी सीरीज वहां पर खेलेंगे, तो उन्हें अफ्रीकी पिचों को समझने में मदद मिलेगी.

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भारत ने अफ्रीका में कब खेली आखिरी वनडे सीरीज?

बता दें कि भारतीय टीम ने आखिरी बार साल 2023 में साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज खेली थी. उस सीरीज में भारत ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया था. इसके बाद से ही भारत ने साउथ अफ्रीका में कोई वनडे मैच नहीं खेला है. ऐसे में विश्व कप की तैयारी के लिए भारत का साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज खेलना अहम माना जा रहा है.