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BCCI का मास्टरप्लान! विश्व कप से पहले अफ्रीकी धरती पर उतरेगी टीम इंडिया, 6 वनडे खेलने की तैयारी

World Cup 2027: BCCI विश्व कप 2027 से भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज आयोजित कराने तैयारी कर रहा है. यह सीरीज विश्व कप की तैयारियों के लिए काफी अहम होगी, क्योंकि टूर्नामेंट के ज्यादातर मैच साउथ अफ्रीका में खेले जाएंगे.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 3, 2026 3:36:40 PM IST

विश्व कप 2027 से पहले भारतीय टीम साउथ अफ्रीका का दौरा कर सकती है.
विश्व कप 2027 से पहले भारतीय टीम साउथ अफ्रीका का दौरा कर सकती है.


World Cup 2027: भारतीय टीम ने विश्व कप 2027 के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. यह विश्व कप साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा. टूर्नामेंट के ज्यादातर मुकाबले साउथ अफ्रीका में खेले जाएंगे. ऐसे में BCCI ने भारतीय टीम को विश्व कप से पहले साउथ अफ्रीका भेजने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए BCCI की बातचीत साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से हो रही है. BCCI चाहती है कि विश्व कप 2027 से पहले टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज खेले. इससे टीम के खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका के पिचों के बारे में पता चल जाएगा, जिसके हिसाब से तैयारी की जा सकेगी.

कितने मैच खेले जाएंगे?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, BCCI विश्व कप से पहले साउथ अफ्रीका में 4-6 मैचों की वनडे सीरीज आयोजित करवाना चाहता है. BCCI ने भारतीय टीम मैनेजमेंट के अनुरोध के बात यह कदम उठाया है. टीम मैनेजमेंट चाहती है कि विश्व कप खेलने से पहले टीम के युवा खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका के कंडीशन में मैच खेलने का अनुभव मिल जाए. यह विश्व कप के लिहाज से भारतीय टीम के लिए काफी अहम सीरीज हो सकती है. बता दें कि भारतीय टीम ने साल 2024 में T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा किया था. इसके बाद अब विश्व कप 2027 से पहले भारत का साउथ अफ्रीका में कोई दौरा नहीं है.

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गंभीर की मैनेजमेंट ने की थी मांग?

भारतीय टीम मैनेजमेंट ने BCCI से अपील की थी कि विश्व कप से पहले साउथ अफ्रीका में एक वनडे सीरीज आयोजित कराई जाए. इससे भारतीय टीम के खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका के हालातों में खुद को ढालने का मौका मिलेगा. दरअसल, साउथ अफ्रीका की पिचें तेज स्पीड और ज्यादा बाउंस के लिए जानी जाती हैं. ऐसे में अगर भारतीय खिलाड़ी एक पूरी सीरीज वहां पर खेलेंगे, तो उन्हें अफ्रीकी पिचों को समझने में मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें: भारत चैंपियंस ट्रॉफी की करेगा मेजबानी, लेकिन नहीं खेलेगा पाकिस्तान, इस वजह से ICC ने किया बाहर

भारत ने अफ्रीका में कब खेली आखिरी वनडे सीरीज?

बता दें कि भारतीय टीम ने आखिरी बार साल 2023 में साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज खेली थी. उस सीरीज में भारत ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया था. इसके बाद से ही भारत ने साउथ अफ्रीका में कोई वनडे मैच नहीं खेला है. ऐसे में विश्व कप की तैयारी के लिए भारत का साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज खेलना अहम माना जा रहा है.

Tags: ICC ODI World Cup 2027Team India
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