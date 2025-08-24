Asia Cup 2025 तय समय से शुरू होगा या नहीं? आखिर किसने डाला टीम इंडिया को संकट में

Team India Title Sponsor: एशिया कप से पहले भारतीय टीम के स्पांसरशिप को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ड्रीम11 ने भारतीय क्रिकेट टीम के टाइटल स्पांसर के रूप में हटने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि ड्रीम11 अपने स्पॉन्सर सौदे को जारी रखने के लिए तैयार नहीं है। नया कानून फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर और रम्मी सहित सभी रियल मनी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाता है।

गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025

बता दें बुधवार को संसद में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 पारित किया गया। बाद में ये बिल बन गया। ये बिल फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर और रम्मी सहित रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। केवल ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग की अनुमति है। उल्लंघन करने पर तीन साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है।

बीसीसीआई सचिव ने कही ये बात

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने शुक्रवार को कहा कि बोर्ड कानून का पूरी तरह से पालन करेगा। सैकिया ने कहा कि अगर इसकी अनुमति नहीं दी गई, तो हम कुछ नहीं करेंगे। बीसीसीआई केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई देश की हर नीति का पालन करेगा।

छप चुकी है जर्सी

खास बात यह है कि अगर 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले टूर्नामेंट से पहले ड्रीम11 की जगह कोई दूसरा प्रायोजक नहीं मिलता है, तो भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में बिना किसी टाइटल प्रायोजक के मैदान में उतर सकती है। सूत्रों ने बताया कि ड्रीम11 ब्रांडिंग वाली जर्सी पहले ही छप चुकी हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बीसीसीआई जर्सी प्रायोजक अधिकारों के लिए नई बोलियाँ आमंत्रित कर सकता है। ड्रीम11 का 2023 में बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपये का सौदा हुआ था।

ड्रीम11 को लगा बड़ा झटका

ड्रीम11, जिसने इस साल की शुरुआत में अपना मुख्यालय भारत वापस लाया था, ने वित्त वर्ष 24 में 9,600 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो मुख्य रूप से विश्व कप में भागीदारी से आया। 28 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स और भारतीय क्रिकेट से गहरे जुड़ाव वाले ड्रीम स्पोर्ट्स के प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म के लिए यह प्रतिबंध एक बड़ा झटका है। कंपनी अब फैनकोड, ड्रीमसेटगो और ड्रीम गेम स्टूडियोज़ जैसे अपने अन्य वर्टिकल पर ध्यान केंद्रित कर रही है।