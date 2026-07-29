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24 मैच, 9 जीत, 7 हार… श्रीलंका में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? 11 साल से नहीं मिली हार

IND vs SL Test Record: भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. इस दौरे के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का एलान कर दिया है. जानें श्रीलंका में कैसा है भारत का रिकॉर्ड...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 29, 2026 4:06:44 PM IST

श्रीलंका में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड?
श्रीलंका में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड?


Team India Test Record In SL: भारतीय टीम अगले महीने रेड बॉल सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर जाएगी. इस दौरे पर भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जो 15 अगस्त से शुरू होगी. इसके लिए हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय टीम की स्क्वाड का एलान किया है. शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी में भारतीय टीम 9 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलेगी.

यह सीरीज दोनों टीमों के लिए ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिहाज से काफी अहम होने वाली है. भारतीय टीम इस दौरे पर श्रीलंका को 2-0 से क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. ऐसे में आइए इस सीरीज से पहले जानते हैं कि श्रीलंका में भारतीय टीम का टेस्ट में कैसा रिकॉर्ड रहा है.

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श्रीलंका में भारत का टेस्ट रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने श्रीलंका की धरती पर कुल 24 टेस्ट मैच खेले हैं. इनमें से 9 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की है, जबकि 7 मुकाबलों में श्रीलंका ने बाजी मारी गै. इसके अलावा बाकी 8 मैच ड्रॉ रहे हैं. इससे पता चलता है कि भारतीय टीम के लिए श्रीलंका में जीत हासिल करना आसान नहीं होने वाला है. हालांकि अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, तो भारतीय टीम का श्रीलंका में अच्छा रिकॉर्ड रहा है. भारत ने साल 2015 और 2017 के लगातार दौरों पर जीत हासिल की. विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुवाई में भारत ने साल 2015 में श्रीलंका को 2-1 से हराया था. इसके बाद साल 2017 में भारत ने श्रीलंका को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया था.

ये भी पढ़ें: WTC फाइनल की रेस से पाकिस्तान बाहर! जीत के बाद भी वेस्टइंडीज की हालत खराब, भारत का क्या हाल?

11 सालों से श्रीलंका में नहीं गंवाया टेस्ट

भारतीय टीम श्रीलंका में पिछले करीब 11 सालों से अजेय है. भारत को आखिरी बार साल 2015 में श्रीलंका के खिलाफ गॉल में 63 रनों से हार मिली थी. इसके बाद भारत ने लगातार श्रीलंका में टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की. साल 2015 के बाद भारत ने श्रीलंका में अपने आखिरी 5 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है.

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

  • पहला टेस्ट- 15 से 19 अगस्त (गॉल)
  • दूसरा टेस्ट- 23 से 27 अगस्त (कोलंबो)

श्रीलंका दौरे के लिए भारत का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध, गुरनूर बरार और सारांश जैन.

Tags: IND vs SL
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