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न प्रदर्शन, न प्रभाव…टीम इंडिया के इन खिलाड़ियों पर मंडरा रहा खतरा, छिन सकती है जगह, खत्म हो सकता है टी-20 करियर

T-20 series loss: आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो टी20 सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा, ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और उपकप्तान तिलक वर्मा का हालिया प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. ऐसे में चयनकर्ता इन खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर कड़े फैसले ले सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: July 10, 2026 4:42:48 PM IST

लगातार फ्लॉप हो रहे टीम इंडिया के ये खिलाड़ी
लगातार फ्लॉप हो रहे टीम इंडिया के ये खिलाड़ी


T-20 series loss: बैक-टू-बैक विश्व चैंपियन बनने के बाद भारतीय टी20 टीम से जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, वह हालिया सीरीजों में दिखाई नहीं दिया. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो टी20 सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया सवालों के घेरे में है. सात साल बाद भारतीय टीम को लगातार दो टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के सामने टीम संयोजन को लेकर बड़े फैसले लेने की चुनौती खड़ी हो गई है. खराब फॉर्म से जूझ रहे कुछ खिलाड़ियों की जगह अब खतरे में बताई जा रही है.

लगातार हार ने बढ़ाई चयनकर्ताओं की चिंता

भारतीय टीम ने हाल के वर्षों में टी20 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार ने टीम की कमजोरियों को उजागर कर दिया है. लगातार दो सीरीज हारने के बाद अब चयनकर्ता खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बारीकी से समीक्षा कर सकते हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दौर में कुछ खिलाड़ियों को बाहर बैठाकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है.

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प्रसिद्ध कृष्णा का टी20 भविष्य अधर में?

तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का प्रदर्शन टी20 प्रारूप में उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है. उन्होंने आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों टीमों के खिलाफ एक-एक मुकाबला खेला, लेकिन दोनों ही मैचों में प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे. गेंदबाजी के दौरान वह रन रोकने और विकेट निकालने दोनों मोर्चों पर संघर्ष करते नजर आए. ऐसे में चयनकर्ता भविष्य की योजनाओं को देखते हुए उन्हें टी20 टीम से बाहर रखने पर विचार कर सकते हैं. यदि आने वाले मौकों पर भी उनका प्रदर्शन नहीं सुधरता है तो उनके लिए टीम में वापसी की राह और मुश्किल हो सकती है.

वाशिंगटन पर भी मंडरा रहा खतरा

स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी लंबे समय से अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. बल्ले और गेंद दोनों से उनका योगदान अपेक्षित स्तर का नहीं रहा है. एक ऑलराउंडर होने के नाते टीम उनसे मैच जिताने वाले प्रदर्शन की उम्मीद करती है, लेकिन हालिया मुकाबलों में वह प्रभाव छोड़ने में असफल रहे हैं. इसी वजह से उनकी जगह पर भी सवाल उठने लगे हैं और चयनकर्ता विकल्पों पर विचार कर सकते हैं.

वनडे टीम में भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं

प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर के लिए चुनौती सिर्फ टी20 टीम तक सीमित नहीं है. यदि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में भी दोनों खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो उनकी वनडे टीम में जगह भी खतरे में पड़ सकती है. लगातार खराब प्रदर्शन उनके भविष्य की योजनाओं पर असर डाल सकता है.

2027 विश्व कप की राह भी हो सकती है मुश्किल

क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ महीनों का प्रदर्शन कई खिलाड़ियों के करियर के लिए निर्णायक साबित हो सकता है. यदि प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर लगातार उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं तो उन्हें 2027 आईसीसी वनडे विश्व कप की संभावित योजनाओं से भी बाहर किया जा सकता है. हालांकि अंतिम फैसला खिलाड़ियों के आगामी प्रदर्शन और चयनकर्ताओं की रणनीति पर निर्भर करेगा.

उपकप्तान तिलक वर्मा भी सवालों के घेरे में

टीम इंडिया के उपकप्तान तिलक वर्मा का नाम भी उन खिलाड़ियों में शामिल है जिनका हालिया प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है. तिलक वर्मा लगातार मैचों में धीमी बल्लेबाजी करते नजर आए हैं. कई मौकों पर उन्होंने अच्छी शुरुआत तो की, लेकिन बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हो सके. इसके अलावा खराब शॉट चयन के कारण विकेट गंवाने की समस्या भी उनके खेल में दिखाई दी है.

पहले उपकप्तानी, फिर टीम में जगह पर असर पड़ सकता है

यदि तिलक वर्मा का प्रदर्शन इसी तरह जारी रहता है तो सबसे पहले उनकी उपकप्तानी पर सवाल उठ सकते हैं. इसके बाद प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह प्रभावित हो सकती है और टीम प्रबंधन दूसरे विकल्पों को आजमा सकता है. लगातार खराब प्रदर्शन की स्थिति में टीम से बाहर होने का खतरा भी बढ़ सकता है.

क्या टीम इंडिया में शुरू होगा बदलाव का दौर?

लगातार दो टी20 सीरीज हारने के बाद यह माना जा रहा है कि चयनकर्ता अब सिर्फ नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन के आधार पर फैसले लेने की तैयारी में हैं. युवा खिलाड़ियों को मौका देने और टीम में नई ऊर्जा लाने के लिए कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आने वाली सीरीजें कई खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का आखिरी बड़ा अवसर साबित हो सकती हैं.

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