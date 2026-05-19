Team India Squad Announced: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे, टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, किसे मिली कमान, देखें फुल स्क्वॉड

Team India Squad For India-Afghanistan ODI and Test Series: बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान ऐलान कर दिया है. दोनों ही टीम के लिए शुभमन गिल को कप्तानी दी गई है. रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी वनडे टीम में वापसी हुई है. अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम 6 जून से एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी. इसके बाद टीम इंडिया 14 जून से वनडे सीरीज खेलेगी. अफगानिस्तान की टीम भारतीय दौरे पर कुल 3 वनडे मैच खेलेगी.

अजीत अगरकर की अध्यक्षता में टीम का ऐलान किया गया. ऋषभ पंत को लेकर पहले ही खबर थी कि उन्हें कप्तानी के पद से हटाया जाएगा और ठीक ऐसा ही हुआ. उन्हें पद से हटा दिया गया है. जबकि मानव सुथार, गुरनूर और हर्ष दुबे टेस्ट मैच में डेब्यू करेंगे. उपकप्तानी केएल राहुल के हाथों में होगी. अब देखना होगा कि टीम इंडिया इस टीम के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में कैसा परफॉर्म करती है.

श्रेयस अय्यर की हुई वापसी, मिली उपकप्तानी शुभमन की कप्तानी में अफगानिस्तान के खिलाफ घोषित भारतीय वनडे टीम में भी अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का शानदार संतुलन देखने को मिला है. सबसे बड़ी चर्चा रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी को लेकर है, जिनके मैदान पर उतरने से टीम का अनुभव और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे. वह लंबे समय के बाद टीम इंडिया के लिए खेलते दिखेंगे. वहीं श्रेयस अय्यर की वापसी भी मध्यक्रम को मजबूती देगी और उन्हें उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है. युवा खिलाड़ियों में नीतिश रेड्डी, प्रिंस यादव और गुरनूर को मौका देकर चयनकर्ताओं ने भविष्य की तैयारी के संकेत दिए हैं.

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साईं सुदर्शन, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल, नीतिश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर और हर्ष दुबे



अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, नीतिश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर और हर्ष दुबे

